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खेती सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, अच्छा व्यवसाय भी बन सकता, दो किसान भाईयों ने कर दिखाया

भोपाल: भोपाल के रतुआ रतनपुर गांव के किसान हेमंत कुशवाह और ओम कुशवाह ने खेती में कुछ अलग करने की ठानी और धीरे-धीरे नर्सरी को ही अपना कारोबार बना लिया. कभी सिर्फ 10 हजार पौधों से शुरू हुई उनकी एक छोटी सी नर्सरी आज हर महीने करीब 15 लाख पौधे तैयार कर रही है. शुरुआत में पानी की कमी ने रास्ता रोका, तो दोनों भाइयों ने खुद कुआं खोदकर इसका इंतजाम किया. इसके बाद पालीहाउस, प्रशिक्षण और सरकारी योजना का सहारा लेकर नर्सरी का विस्तार करते गए. आज यहां तैयार फूल और सब्जियों की पौध मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच रही है.

2 हजार वर्गफीट से शुरू हुई थी नर्सरी

हेमंत और ओम ने वर्ष 2018 में अपने खेत में महज 2 हजार वर्गफीट में पालीहाउस नर्सरी शुरू की थी. शुरुआती दौर में संसाधन सीमित थे और सिंचाई के लिए पानी की बड़ी समस्या थी. दोनों भाइयों ने इस चुनौती के सामने हार मानने के बजाय खुद कुआं खोदा और पानी का इंतजाम किया. धीरे-धीरे नर्सरी का दायरा बढ़ता गया और आज करीब 8 एकड़ जमीन सिंचित है.

45 लाख के ऋण से आधुनिक नर्सरी का विस्तार

हेमंत कुशवाह बताते हैं कि उनके इस सफर में वर्ष 2017-18 का दौर अहम रहा. कृषि और उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आने के बाद दोनों भाइयों ने अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. यहां उन्हें उन्नत कृषि तकनीक, नर्सरी प्रबंधन और आधुनिक उत्पादन प्रणाली की जानकारी मिली. इसके बाद प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों को उन्होंने अपने खेत में आजमाया और धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाता गया. वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एमआईडीएच योजना के तहत करीब 45 लाख रुपये का ऋण लेकर नर्सरी का विस्तार किया. वर्तमान में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में नर्सरी संचालित है, जिसमें 4 हजार वर्गमीटर में दो पालीहाउस हैं. अब यहां हर महीने करीब 15 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं.