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फर्जी गवाह बन एक ही पते पर बनवा दिए 17 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट, कई परतें खुलना बाकी

मध्य प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से 70 पासपोर्ट बनवाने के मामले में STF ने एक और आरोपी को दबोचा. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Bangladeshis fake passports
फर्जी गवाह बन एक ही पते पर बनवा दिए 17 बांग्लादेशियों के पासपोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 70 पासपोर्ट बनवाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने ग्वालियर के बनवार के रहने वाले गया प्रसाद गौतम को दबोचा है. अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गया प्रसाद गौतम ने वर्ष 2019 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी. इसके बाद वह वर्ष 2021-22 में डबरा के सिमरिया टेकरी में भंते के रूप में रहा था. STF आरोपी से पूछताछ कर रही है.

बिना पहचान के पते की पुष्टि की

एसटीएफ के अनुसार " आरोपी ने बिना परिचय के 17 लोगों के पते पुष्टि की कर दी थी. STF की जांच में सामने आया कि वर्ष 2022 में आरोपी गया प्रसाद गौतम ने सिमरिया टेकरी स्थित अंबेडकर पार्क में बौद्ध भिक्षु से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया था. इसी कार्यक्रम के दौरान उसकी पहचान मैत्तानंद भिक्षु उर्फ रेयाल चौधरी भिक्षु से हुई."

एसटीएफ का कहना है "गया प्रसाद गौतम की प्रकरण में नामजद 17 आरोपियों से पहले से कोई जान-पहचान या परिचय नहीं था. इसके बावजूद पासपोर्ट बनवाने के उद्देश्य से उनके निवास पते की पुष्टि करने के लिए उसने गवाह के रूप में असत्य जानकारी दी." एसटीएफ के मुताबिक आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए संबंधित लोगों के पासपोर्ट बनवाने में सहयोग किया. इन दस्तावेजों में एक ही पता सिमरिया टेकरी,डबरा, जिला ग्वालियर दर्ज किया गया.

नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस

STF DIG राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया "गया प्रसाद गौतम की मैत्तानंद भिक्षु उर्फ रेयाल चौधरी भिक्षु से पहचान भी इसी कार्यक्रम के दौरान हुई थी. इसके बाद रेयाल चौधरी द्वारा बताए गए लोगों के लिए गया प्रसाद गौतम ने उनके निवास पते की पुष्टि की. जिन 17 आरोपियों के लिए उसने गवाह के तौर पर पुष्टि की, उनसे उसका पहले कोई परिचय नहीं था. एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों के पासपोर्ट बनवाने में अन्य आरोपियों की क्या भूमिका रही और फर्जी दस्तावेज तैयार करने और पते की पुष्टि कराने का पूरा नेटवर्क किस तरह संचालित हो रहा था."

मध्य प्रदेश में फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच जारी

एसटीएफ मध्यप्रदेश 70 पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों और गलत निवास-पते के आधार पर बनवाए जाने के मामले की जांच कर रही है. जांच में पासपोर्ट आवेदन, दस्तावेज, निवास-पते की पुष्टि और संबंधित लोगों के बीच संपर्क की कड़ियों को खंगाला जा रहा है. एसटीएफ अब मामले में जुड़े अन्य आरोपियों, फर्जी दस्तावेजों की तैयारियों और पासपोर्ट बनवाने के लिए इस्तेमाल किए गए पते की वास्तविकता की भी जांच कर रही है.

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