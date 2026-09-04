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फर्जी IAS तृप्ति और भाई 4 दिन की रिमांड पर, 90 लाख की ठगी का खुलासा करेगी भोपाल पुलिस

फर्जी IAS तृप्ति सिंह और भाई को भोपाल लाई पुलिस, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी, 90 लाख की ठगी का आरोप. रिपोर्ट-आबिद मुमताज की मुमताज.

FAKE IAS TRIPTI SINGH
फर्जी IAS तृप्ति और भाई 4 दिन की रिमांड पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 4:50 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: खुद को ट्रेनी IAS और मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की एडिशनल डायरेक्टर बताकर लोगों से ठगी करने के आरोपों में घिरी तृप्ति सिंह राजपूत और उसके भाई सुधांशु सिंह को बागसेवनिया पुलिस गुरुवार को अशोकनगर जिले के चंदेरी से प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लेकर पहुंची. दोनों को मेडिकल परीक्षण के बाद भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने दिनों को 4 दिन की रिमांड पुलिस को सौंप दिया.

फर्जी IAS तृप्ति सिंह और भाई को बागसेवानिया पुलिस भोपाल अशोक नगर के चंदेरी से भोपाल लेकर आई और दोनों आरोपियों को कोर्ट पेश किया. पुलिस ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 7 सितंबर तक 4 दिन की रिमांड दी. दोनों पर करीब 90 लाख की ठगी का आरोप है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से ठगी की रकम, फर्जी सरकारी पहचान और दस्तावेज तैयार कराने, बैंक खातों में हुए लेन-देन और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी.

TRIPTI SINGH FRAUD
90 लाख की ठगी का खुलासा करेगी भोपाल पुलिस (ETV Bharat)

चंदेरी में नौकरी के नाम पर 9.80 लाख की ठगी का आरोप
फर्जी IAS तृप्ति सिंह और उसका भाई सुधांशु फिलहाल अशोकनगर जिले के चंदेरी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हैं. चंदेरी पुलिस ने दोनों को कथित तौर पर फर्जी IAS अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर 9.80 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, तृप्ति खुद को मध्य प्रदेश टूरिज्म की एडिशनल डायरेक्टर बताती थी, जबकि उसका भाई सुधांशु खुद को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से जुड़ा अधिकारी बताता था. इसी कथित फर्जी पहचान के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम लेने का आरोप है.

भोपाल में दो FIR, करीब 90 लाख की ठगी के आरोप
तृप्ति के खिलाफ भोपाल के बागसेवनिया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं. पहला मामला बालाघाट निवासी रोहित लिल्हारे की शिकायत पर दर्ज किया गया. इसमें तृप्ति, उसके भाई सुधांशु, प्रखर सिंह और अन्य लोगों पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल-रिसॉर्ट लीज पर दिलाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर कुल 39.17 लाख रुपए लेने का आरोप है. शिकायत के मुताबिक, इसमें करीब 35.30 लाख रुपए होटल-रिसॉर्ट लीज के नाम पर और 3.87 लाख रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए.

इसके बाद बागसेवनिया पुलिस ने सिवनी निवासी गगन उपवंशी की शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज किया. इसमें तृप्ति, उसके भाई सुधांशु और साथी प्रखर सिंह पर मध्य प्रदेश टूरिज्म में होटल लीज दिलाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप है. इस तरह भोपाल में दर्ज दोनों मामलों में ठगी की रकम करीब 89 लाख रुपए बताई जा रही है.

रिमांड में इन बिंदुओं पर होगी पूछताछ
बागसेवानिया थाना प्रभारी अमित सोनी के मुताबिक, ''चार दिन की पुलिस रिमांड के दौरान जांच टीम मुख्य रूप से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि होटल-रिसॉर्ट लीज के नाम पर ली गई रकम कहां और किन खातों में जमा हुई. नौकरी दिलाने के नाम पर कितने लोगों से पैसे लिए गए. फर्जी IAS और सरकारी अधिकारी की पहचान तैयार करने में किन लोगों ने मदद की. वहीं, फर्जी CBI कार्ड, लेटरहेड और अन्य दस्तावेज कहां तैयार कराए गए. इसका पता लगाया जाएगा.''

टीआई ने बताया कि, ''ठगी की रकम का इस्तेमाल और लेन-देन किस तरह किया गया. तृप्ति और उसके भाई के साथ इस कथित नेटवर्क में और कौन लोग जुड़े हैं. अब तक कितने लोगों से ठगी की जा चुकी है, इसका भी पता लगाया जाएगा. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा.''

फर्जी CBI कार्ड और 'भारत सरकार' लिखी इनोवा मिलने का दावा
पुलिस के अनुसार, तृप्ति के खिलाफ अब तक भोपाल और अशोकनगर जिले में दो-दो मामले, यानी कुल चार केस सामने आ चुके हैं. इनमें चंदेरी का करीब 9.80 लाख रुपए की ठगी का मामला और भोपाल में 39.17 लाख तथा करीब 50 लाख रुपए की कथित ठगी के मामले शामिल हैं. चंदेरी पुलिस की पिछली जांच में तृप्ति से जुड़े भोपाल के ठिकानों से कथित तौर पर फर्जी CBI कार्ड, सरकारी लेटरहेड, ट्रेनी IAS से जुड़े मोमेंटो और 'भारत सरकार' लिखा वाहन समेत कई दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी. अब बागसेवनिया पुलिस इन दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को भोपाल में दर्ज मामलों से जोड़कर जांच करेगी.

Last Updated : September 4, 2026 at 4:50 PM IST

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