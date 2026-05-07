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फेक करेंसी का सप्लायर निकला MBBS डॉक्टर!, लाखों के फर्जी नोट के साथ पकड़ाया

भोपाल में MBBS डॉक्टर नकली नोट के साथ गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भोपाल की कोहेफिजा पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख 40 हजार के नकली नोट और दो मोबाईल फोन बरामद किये हैं. पुलिस ने मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर आरोपी को सेफिया कॉलेज से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला निवासी डॉक्टर सैफुल इस्लाम के रूप में हुई है. वह भोपाल के शाहपुरा में लंबे समय से रह रहा था.

भोपाल: राजधानी में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी एक एमबीबीएस डॉक्टर को डेढ़ लाख रुपये के नकली नोटों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 500-500 रुपये के कुल 280 नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है. कोहेफिजा पुलिस ने सेफिया कॉलेज ग्राउंड से आरोपी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है. आरोपी का विशेष कनेक्शन भी सामने आया है जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

लाखों के फर्जी नोट के साथ डॉक्टर पकड़ाया (ETV Bharat)

विदेशी नंबर से व्हाट्सएप चलाता था आरोपी

पुलिस जांच में आरोपी के बैंक अकाउंट में विदेशी ट्रांजेक्शन भी निकला है. पुलिस साइबर सेल की मदद से सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. आरोपी के मोबाइल से +44 इंटरनेशनल नंबर भी बरामद हुआ है. इसी नंबर से वह व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था. विदेशी लिंक होने की संभावना भी जताई जा रही है.

पश्चिम बंगाल से जुड़ा है तार

एसीपी अनिल वाजपाई ने कहा, "आरोपी अपनी असली पहचान छुपाने के लिए हाईटेक तरीका अपनाता था और आईफोन में इंग्लैंड का +44 इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर व्हाट्सएप प्रयोग कर रहा था. आरोपी के लंबे समय से नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना है. आरोपी डॉक्टर अलग-अलग राज्यों में संपर्क बनाकर नकली करेंसी खपाने की कोशिश कर रहा था."

1.40 लाख के फर्जी नोट जब्त (ETV Bharat)

सभी एंगल से जांच कर रही एजेंसियां

एसीपी अनिल वाजपाई ने आगे कहा, "जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी केवल नकली नोटों की सप्लाई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके तार किसी संगठित गिरोह या संदिग्ध विचारधारा से जुड़े नेटवर्क से भी हो सकते हैं. इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस और अन्य एजेंसियां बेहद सतर्कता से जांच कर रही हैं. आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं."

फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.