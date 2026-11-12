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बेशर्म के फूल लेकर भोपाल महापौर के बंगले पहुंचे प्रदर्शनकारी, स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान नहीं मिलने पर सवाल

बेशर्म के फूल लेकर भोपाल महापौर के बंगले पहुंचे प्रदर्शनकारी ( ETV Bharat )

भोपाल: स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में भोपाल को कोई स्थान नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नगर निगम और महापौर मालती राय के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता तुलसी नगर स्थित नगर निगम मुख्यालय में बेशर्म के फूल का गुलदस्ता लेकर पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई. वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तीयां लेकर महापौर से इस्तीफे की मांग करते हुए नगर निगम में भ्रष्टाचार और सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

बेशर्म के फूल लेकर महापौर के बंगले पहुंचे प्रदर्शनकारी निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर मालती राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराने आए हैं और महापौर को बेशर्म के फूलों का गुलदस्ता देना चाहते हैं. पुलिस ने उन्हें बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. इस पर प्रदर्शनकारी जिम्मेदार अधिकारी और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे. काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होने के बाद भी गुलदस्ता सौंपने को लेकर सहमति नहीं बन सकी.