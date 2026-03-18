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एक्सपर्ट ने बताया डिजिटल लॉक और ईवी चार्जिंग में कहां आती है प्रॉब्लम, चूहे भी हो सकते हैं जिम्मेदार

इंदौर में ईवी चार्जिंग के बाद घर में आग लगने की घटना के बाद हाई-सिक्योरिटी लॉक और ईवी चार्जिंग पर उठे सवाल पर एक्सपर्ट कमेंट.

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एक्सपर्ट ने बताया डिजिटल लॉक और ईवी चार्जिंग में कहां आती है प्रॉब्लम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
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रिपोर्ट: ब्रिजेन्द्र पटेरिया

भोपाल: इंदौर में ईवी कार चार्जिंग से आग लगने की दर्दनाक घटना के बाद डिजिटल लॉक और ईवी कार चार्जिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. आग लगने की घटना के बाद हाई सिक्योरिटी लॉक ने शॉर्ट सर्किंट के बाद काम करना बंद कर दिया. घर में लोग अंदर ही फंसे रह गए और 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई.

डिजिटल लॉक को लेकर हाई सिक्योरिटी लॉक सिस्टम एक्सपर्ट और मैकेनिकल एक्सपर्ट के मुताबिक आमतौर पर ऐसा कोई डिजिटल लॉक नहीं होता, जो आग लगने पर काम करना बंद कर दे, लेकिन समस्या उन लॉक में आती है, जिसमें एक्सट्रा सिक्योरिटी के लिए उपभोक्ता कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का उपयोग करता है. उधर मैनिट के एक्सपर्ट के मुताबिक हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से ईवी में चार्जिंग के दौरान ब्लॉस्ट हो सकता है. ईवी में ब्लास्टिंग की वजह चूहे भी हो सकते हैं.

एक्सपर्ट ने बताया डिजिटल लॉक में कहां आती है प्रॉब्लम

डिजिटल लॉक सिस्टम एक्सपर्ट मनीष दुबे कहते हैं कि "आमतौर पर डिजिटल लॉक में आउटर में डिजिटल तकनीक होती है. इसमें घर के सभी सदस्यों का फिंगर प्रिंट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, साथ ही पिन कोड भी दिया जाता है. घर के अंदर आमतौर पर आम दरवाजों की तरह एक लीवर होता है, जिसे नीचे करते ही दरवाजा खुल जाता है. आग लगने की घटना में ऐसे गेट के अंदर से न खुलने का कोई सवाल ही नहीं होता. कई अलग-अलग कंपनियों के डिजिटल लॉक आते हैं और लगभग सभी में यह सिस्टम होता है कि लॉक यदि बाहर से जल जाए तब भी अंदर से गेट खोला जा सकता है."

'एक्स्ट्रा फीचर्स का उपयोग हो सकता है खतरनाक'

मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र जैन बताते हैं कि "डिजिटल लॉक में समस्या तब आती है, जब लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का उपयोग करते हैं. इंदौर की घटना में भी हो सकता है कि उन्होंने अपने घर में डिजिटल सिक्योरिटी लॉक का ऑटोमेशन कराया हो. ऑटोमेशन की स्थिति में घर के लॉक को मोबाइल या किसी दूसरी डिवाइस से अटैच किया जाता है, ऐसी स्थिति में गेट इस डिवाइस के माध्यम से ही खुलता है.

आग लगने की घटना में जब यह डिवाइस डैमेज होती है तो लॉक भी काम करना बंद कर सकता है. इंदौर की घटना में भी ऐसा हो सकता है. वे कहते हैं कि तकनीक जितनी सुविधाजनक है, दूसरी तरफ यह परेशानी भी बन सकती है."

ईवी में ऐसी स्थिति में हो सकता है ब्लॉस्ट

प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र जैन बताते हैं कि "इंदौर की घटना में सामने आया है कि सबसे पहले ईवी में ब्लॉस्ट हुआ, आमतौर पर ऐसा होना असंभव होता है क्योंकि ईवी की चार्जिंग किट और केबल बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है. कार की चार्जिंग स्लो पॉवर पर होती है. इसका केबल भी ऐसा होता है कि इसके बार-बार मुड़ने पर भी इसके चटकने की गुंजाइश कम होती है."

'कहीं चूहे ने तो नहीं काट दिए थे तार'

प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र जैन कहते हैं कि "ईवी कंपनियां स्टेंडर्ड साइज का वायर देती है, लेकिन कई बार वायर की साइज बढ़ाने लोकल क्वालिटी का इसमें वायर जोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में इस वायर में फॉल्ट हो सकता है. जहां ईवी खड़ी करते हैं तो ध्यान रखें कि वहां चूहे न हों. यदि चूहे अंदर घुसकर ईवी का वायर काट दें तो चार्जिंग के दौरान या इसके बाद ओवर हीटिंग से शॉर्ट सर्किंट की संभावना हो सकती है."

ईवी में इसे न करें अनदेखा

डॉ. शैलेन्द्र जैन कहते हैं कि "ईवी में हीटिंग इंडीकेटर होता है. यदि गाड़ी ओवर हीटिंग का संकेत दे रही है तो इसे बिलकुल भी अनदेखा न करें, तुरंत गाड़ी को चैक कराएं. ईवी का निर्धारित समय पर मेंटेनेंस जरूर कराएं." वे कहते हैं कि कई बार उपभोक्ता सोचता है कि गाड़ी अच्छी चल रही है और ऐसे में उसकी सर्विसिंग नहीं कराई जाती.

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