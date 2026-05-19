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ट्विशा शर्मा के परिजन को मिला पूर्व सैनिकों का सपोर्ट, न्याय के लिए शौर्य स्मारक से करेंगे पैदल मार्च

वर्दी वेलफेयर सोसाइटी ट्विशा के न्याय के लिए शौर्य स्मारक से करेंगे पैदल मार्च (ETV Bharat)

वर्दी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बुधवार को शहर में बड़ा मार्च निकाले जाने की योजना तैयार की गई है. जिसकी शुरुआत शौर्य स्मारक से होगी. यहां सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और फिर पूर्व सैनिक मार्च करते हुए सीएम हाउस, पुलिस मुख्यालय और राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे.

भोपाल: ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. मामले में मंगलवार को ट्विशा के पिता, परिजन और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. इस मामले को लेकर पूर्व सैनिकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पीड़ित परिवार लगातार मध्य प्रदेश से हटकर दूसरे राज्य में जांच कराई जाने की मांग पर अड़ा हुआ है. उन्होंने न्यायिक ज्यूडिशरी सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं और पुलिस जांच पर संदेह व्यक्त किया है.

ट्विशा के परिजन का कहना है कि "भोपाल पुलिस ने सही जांच नहीं की, क्योंकि अब तक समर्थ सिंह (ट्विशा के पति) को गिरफ्तार नहीं किया गया है. उसके ऊपर इनाम घोषित कर देने और पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई, कोई जांच का बिंदु नहीं है.

'मेजर के परिवार को न्याय के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष'

मंगलवार को ट्विशा के पिता, परिजन और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पूर्व मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि "यह सामान्य मौत का मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग तरीके की डेथ है. इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था निष्पक्ष दिखाई नहीं दे रही है." उनका कहा, "ट्विशा का भाई सेना में मेजर है और वर्तमान में बॉर्डर पर तैनात है इसके बावजूद परिवार को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है."

ट्विशा शर्मा की मौत पर पूर्व सैन्य संगठन आया सामने (ETV Bharat)

बाइक रैली निकाल सीएम, राज्यपाल को देंगे ज्ञापन

वर्दी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि "प्रभावशाली लोगों के कारण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही और पुलिस का रवैया अनप्रोफेशनल नजर आ रहा है. इस मामले को लेकर बुधवार को बाइक रैली निकाली जाएगी और पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी." उन्होंने बताया कि "वर्दी सोशल वेलफेयर सोसाइटी में जल, थल और वायु सेना से रिटायर हुए सैनिक शामिल हैं."

ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है परिवार (ETV Bharat)

दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है परिवार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्विशा के पिता मीडिया पर भी नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि "मीडिया को पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए और आरोपी पक्ष से सवाल करना चाहिए." उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी का शव पिछले 8 दिनों से अस्पताल में रखा हुआ है, लेकिन अब तक परिवार को संतोषजनक न्याय या कार्रवाई नहीं मिली. परिवार लगातार दोबारा पोस्टमार्टम और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है.

समर्थ सिंह पर 10 हजार इनाम की घोषणा

सोमवार को दिनभर चली कोर्ट की कार्यवाही के बाद शाम को भोपाल जिला अदालत ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. मामले की सुनवाई जस्टिस पल्लवी द्विवेदी की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की थी. इधर पुलिस ने समर्थ सिंह के ऊपर 10 हजार का इनाम घोषित किया है.