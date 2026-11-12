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पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने का आरोप, 6 साल में सिर्फ 6 को सरकारी नौकरी

पूर्व सैनिकों को पहले की तरह आरक्षण देने की मांग ( ETV Bharat )

भोपाल: सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार से पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग की है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्याम श्रीवास्तव ने कहा, "प्रदेश में 2019 तक ग्रुप सी में 10 फीसदी और ग्रुप डी में 20 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इसमें इस तरह के बदलाव किए गए कि 2019 के बाद सिर्फ 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल पाया है. प्रदेश में करीबन 35 से 40 साल की आयु के 40 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें नौकरी की जरूरत है.

श्याम श्रीवास्तव ने केन्द्र सरकार द्वारा अग्निवीरों के कार्यकाल को बढ़ाने और इसमें से 25 फीसदी को नियमित सैनिक बनाए जाने के फैसले का भी विरोध किया है.