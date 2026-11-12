पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने का आरोप, 6 साल में सिर्फ 6 को सरकारी नौकरी
रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने एक्स सर्विसमैन को सरकारी भर्ती में आरक्षण देने की मांग की, 2019 का दिया हवाला. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:21 PM IST
भोपाल: सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार से पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग की है. मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्याम श्रीवास्तव ने कहा, "प्रदेश में 2019 तक ग्रुप सी में 10 फीसदी और ग्रुप डी में 20 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन इसके बाद इसमें इस तरह के बदलाव किए गए कि 2019 के बाद सिर्फ 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल पाया है. प्रदेश में करीबन 35 से 40 साल की आयु के 40 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें नौकरी की जरूरत है.
श्याम श्रीवास्तव ने केन्द्र सरकार द्वारा अग्निवीरों के कार्यकाल को बढ़ाने और इसमें से 25 फीसदी को नियमित सैनिक बनाए जाने के फैसले का भी विरोध किया है.
25 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट करने का विरोध
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा, "केन्द्र सरकार ने अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है. एक सैनिक और अग्निवीर में बहुत अंतर होता है. सामान्य सैनिक को कई तरह की छुट्टियां और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अग्निवीरों को ऐसा कुछ नहीं मिलता. 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद यह अग्निवीर ही रहेंगे, जबकि इसमें से 25 फीसदी परमानेंट हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में इन अग्निवीरों के बीच ही हीन भावना पैदा होगी, जो सैनिकों के लिए ठीक स्थिति नहीं है, उन्होंने इसे चिंताजनक बताया है."
'सेना के मामले में सरकार का प्रयोग ठीक नहीं'
सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा, "सरकार ने अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के साथ ही उनके लिए नौकरियों में आरक्षण को भी फिलहाल खत्म कर दिया है. जिन 75 फीसदी अग्निवीरों को बाद में निकाला जाएगा, उन्हें फिटनेस, इंटरव्यू के जरिए चुना गया है. उन्हें आर्म्स फोर्स की ट्रेनिंग दी गई है. ऐसे ट्रेंड लोगों को बाहर निकालना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार सेना के मामले में इस तरह का प्रयोग क्यों कर रही है."
पूर्व सैनिकों को पहले की तरह आरक्षण देने की मांग
सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार से पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा, "80 फीसदी सैनिक 15 से 17 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं. इस दौरान उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की होती है. इस दौरान उनके ऊपर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है. ऐसे में उन्हें दूसरी नौकरी की जरूरत होती है. पूरे विश्व में पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है. अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में निकली किसी भर्ती में यदि एक्स सर्विसमैन उसकी योग्यता पूरी करता है तो इंटरव्यू के आधार पर ही प्राथमिकता में उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है."
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'पिछले 6 सालों में सिर्फ 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही मिली सरकारी नौकरी'
सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने बताया, "मध्य प्रदेश में 2019 के पहले एक्स सर्विसमैन को भर्ती में प्राथमिकता दी जाती थी. उन्हें भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन 2019 के बाद से इसमें इस तरह के नियम जोड़ दिए गए, कि पिछले 6 सालों में सिर्फ 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई."
उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि पूर्व सैनिकों का नौकरियों में आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के खिलाफ जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. मांग पूरी न होने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की भी चेतावनी दी है.