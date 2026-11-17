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पूर्व IFS अफसर आजाद सिंह डबास ने EOW को सौंपी स्कूल शिक्षा विभाग में घोटालों की फेहरिस्त

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 148 करोड़ के घोटाला का आरोप ( ETV BHARAT )

भोपाल : भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी आजाद सिंह डबास ने स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह और आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में पूर्व आईएफएस अधिकारी ने सरकारी स्कलों में यूनिफार्म, रसोई सामग्री खरीदी, मेंटेनेंस सहित अलग-अलग मामलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है. आईएफएस अधिकारी ने ईओडब्ल्यू से बाबू सहित सभी आईएएस अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की जांच कराने की मांग की है.

स्कूल शिक्षा विभाग में 6 मदों में घोटाले का आरोप