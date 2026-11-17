पूर्व IFS अफसर आजाद सिंह डबास ने EOW को सौंपी स्कूल शिक्षा विभाग में घोटालों की फेहरिस्त
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 148 करोड़ के घोटाले के आरोप. क्लर्क से आईएएस अफसरों की संपत्ति की जांच की मांग. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:30 PM IST
भोपाल : भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी आजाद सिंह डबास ने स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर मंत्री उदय प्रताप सिंह और आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में पूर्व आईएफएस अधिकारी ने सरकारी स्कलों में यूनिफार्म, रसोई सामग्री खरीदी, मेंटेनेंस सहित अलग-अलग मामलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है. आईएफएस अधिकारी ने ईओडब्ल्यू से बाबू सहित सभी आईएएस अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की जांच कराने की मांग की है.
स्कूल शिक्षा विभाग में 6 मदों में घोटाले का आरोप
पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने आरोप लगाया "प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल 2025-26 में मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है. सिर्फ मैहर जिले में ही 18 से ज्यादा स्कूलों में करोड़ों के घोटाले के बाद सामने आया कि प्रदेश की 60 से ज्यादा विकासखंडों में 148 करोड़ का घोटाला हुआ है. इस पूरे मामले की जांच के बाद मामले को फाइलों में दबा दिया गया."
इसी तरह प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 350 करोड के यूनिफॉर्म के टेंडर में गड़बडी हुई है. इस टेंडर पर हाईकोर्ट रोक लगा चुकी है. टेंडर में प्रदेश के बाहर की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अलग से मापदंड तैयार किए गए. इस भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक बच्चों को यूनिफॉर्म ही नहीं मिल सकी.
रोटी बनाने की मशीन खरीद में भी अनियमितता
पूर्व आईएफएस अधिकारी ने शिकायत में कहा है "पाठय पुस्तक निगम द्वारा सांदिपनी स्कूलों के लिए रसोई सामग्री खरीदने के लिए टेंडर निकले गए. टेंडर के जरिए एक कंपनी से एक रोटी बनाने वाली मशीन 7 लाख 74 हजार 842 रुपए में खरीदी गई. इस तरह 116 मशीनों के लिए 8 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपए की राशि खर्च की गई, जबकि डिंडोरी कलेक्टर द्वारा यह मशीनें सिर्फ 2 लाख रुपए में खरीदी गई. इस तरह रोटी बनाने की मशीनों की खरीद में भारी गड़बडी हुई है."
कागज खरीदी और प्रिटिंग दरों में भी गड़बड़ी
डबास ने शिकायत में कहा है "उदय प्रताप सिंह के स्कूल शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में पिछले 3 सालों में प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों में आवंटित राशि में करोड़ों का घोटाला हुआ है. इस गड़बडी को दबाने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर इसका सोशल ऑडिट कराने के लिए कहा है." उन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी और प्रिटिंग दरों में भी घोटाले के आरोप लगाए.
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दो क्लर्क की प्रतिनियुक्ति का भी विरोध
डबास ने अपनी शिकायत में कहा है "स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के लिए मंत्री स्टाफ में एक क्लर्क को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था. क्लर्क लंबे समय तक मंत्री के स्टाफ में रहा है." उन्होंने ईओडब्ल्यू से बाबू सहित स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ आधा दर्जन आईएएस अधिकारियो की संपत्ति की जांच करने की भी मांग की है.