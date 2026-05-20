बिल पास करने के नाम पर रेंजर ने मांगी रिश्वत, EOW ने दिन में दिखाए तारे
भोपाल EOW की बड़ी कार्रवाई, 5000 की रिश्वत लेते रेंजर गिरफ्तार, रायसेन से अमित दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 10:43 PM IST
रायसेन: आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है. बुधवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने रायसेन के बेगमगंज में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) अरविंद अहिरवार को 5 हजार रु की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
बिल पास करने के एवज में मांगी रिश्वत
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता शकील अहमद ने अपने फर्नीचर सप्लाई और परिवहन के सत्यापन से जुड़े बिलों को पास कराने के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था. इन बिलों के सत्यापन के एवज में वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद अहिरवार द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत EOW भोपाल से की.
निवास स्थान पर दबोचा गया आरोपी
EOW की टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. टीम के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई अधिकारी के शासकीय कार्यालय में न होकर उनके निवास स्थान पर की गई. जैसे ही शिकायतकर्ता शकील अहमद ने रिश्वत की राशि आरोपी अधिकारी को सौंपी, EOW की टीम ने उन्हें दबोच लिया. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने रिश्वत के नोट अपने हाथ में लेकर सोफे के कवर पर रख दिए थे, जिन्हें टीम ने बरामद कर लिया है.
परिवहन मंत्री से हो चुके हैं सम्मानित
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए वन परिक्षेत्र अधिकारी को वन परिक्षेत्र में अपने अच्छे कार्यों के चलते केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विगत वर्ष सम्मानित भी किया गया था. वहीं, अब उनके भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने के बाद उनकी जमकर किरकिरी हो गई है.
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आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत : EOW
EOW डीएसपी पंकज गौतम के मुताबिक, '' आरोपी के खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है. टीम ने वन विभाग केकार्यालय से संबंधित दस्तावेज और बिल भी जब्त कर लिए हैं. फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और आगामी विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है.''