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इंजीनियर उमंगा के सिर सजा ताज, बनीं मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश, ये एक्ट्रेस है रोल मॉडल

भोपाल की उमंगा कुमावत के सिर पर सजा मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2026 का ताज, आने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया में करेंगे एमपी का प्रतिनिधित्व.

UMANGA KUMAWAT WIN MISS UNIVERSE MP
इंजीनियर उमंगा के सिर सजा ताज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 4:31 PM IST

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भोपाल: इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बेंगलुरु में 9 से 5 की नौकरी और फिर हर दिन घंटों की ट्रेनिंग. इसी मेहनत ने उमंगा कुमावत को मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2026 का ताज दिलाया. बड़े-बड़े शहरों की प्रतियोगियों को पछाड़कर खिताब जीतने वाली उमंगा अब 23 अगस्त को होने वाले मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी. देशभर से 53 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी, हालांकि अभी आयोजन स्थल की घोषणा होना बाकी है. उमंगा का कहना है कि उनका सपना सिर्फ ताज जीतना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश की संस्कृति, एकता और पहचान को मजबूती से प्रस्तुत करना है.

दिल्ली में मिला मिस यूनिवर्स एमपी का ताज

उमंगा कुमावत ने बताया कि "मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश का फाइनल दिल्ली में आयोजित हुआ था. जहां पूरे दिन कम्युनिकेशन, रैंप वॉक समेत कई राउंड हुए. जब विजेता के रूप में उनका नाम घोषित हुआ और उन्हें क्राउन पहनाया गया, तब उन्हें लगा कि उनका वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि उस पल उन्हें अपनी पूरी संघर्ष यात्रा याद आ गई और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि अब उन्हें राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है.

BHOPAL ENGINEER UMANGA KUMAWAT
मिस यूनिवर्स इंडिया में करेगी एमपी का प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)

राष्ट्रीय मंच पर दिखाना चाहती हैं प्रदेश की पहचान

उमंगा का कहना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यहां की सांस्कृतिक विविधता में एकता है. अलग-अलग परंपराओं और विचारों के बावजूद लोग जिस तरह मिल-जुलकर रहते हैं, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के साथ-साथ वन्यजीव और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण भी बेहतरीन तरीके से किया गया है. यही दो बातें वह मिस यूनिवर्स इंडिया के मंच पर प्रमुखता से रखना चाहती हैं."

नौकरी के साथ कर रहीं कड़ी तैयारी

उमंगा पेशे से इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में नौकरी करती हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से वह सुबह नौकरी और शाम को ट्रेनिंग का कठिन शेड्यूल फालो कर रही हैं. उनके अनुसार मिस यूनिवर्स इंडिया का मुकाबला करीब 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें कम्युनिकेशन, व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान और प्रस्तुतीकरण क्षमता जैसे कई पहलुओं पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया जाएगा. व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह खुद को प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार कर रही हैं.

UMANGA IN MISS UNIVERSE INDIA
उमंगा कुमावत (ETV Bharat)

परिवार देता है मानसिक मजबूती

उमंगा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच तनाव और घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन जब भी समय मिलता है, वह अपने माता-पिता और भाई-बहनों से बात करती हैं. इससे उन्हें मानसिक सुकून और नई ऊर्जा मिलती है. उन्होंने अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता-पिता को दिया. उनके पिता बचपन से पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे, जबकि उनकी मां प्रोफेसर हैं. घर का शैक्षणिक माहौल और परिवार का निरंतर सहयोग आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

सुष्मिता सेन हैं सबसे बड़ी प्रेरणा

उमंगा ने बताया कि "बचपन से ही पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन उनकी रोल मॉडल रही हैं. वह आज भी उनके इंटरव्यू सुनती हैं और उनके विचारों से प्रेरणा लेती हैं. उमंगा का कहना है कि सुष्मिता सेन की सोच, आत्मविश्वास और स्पष्टता उन्हें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है. मिस यूनिवर्स इंडिया तक पहुंचना उनका बचपन का सपना था और अब वह इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

MISS UNIVERSE MADHYA PRADESH 2026
मिस यूनिवर्स एमपी के ताज के साथ उमंगा (ETV Bharat)

शिक्षा को मानती हैं सबसे बड़ी ताकत

यदि उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज मिलता है, तो वह लड़कियों की शिक्षा और समान अवसरों के लिए काम करना चाहेंगी. उनका मानना है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी बच्चे, खासकर बेटियों का भविष्य बदल सकती है. वह पहले से बच्चियों के बीच जाकर संवाद करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. उमंगा का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. जरूरत सिर्फ सही अवसर और सही मार्गदर्शन की है."

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