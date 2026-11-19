लग्जरी लाइफ, करोड़ों का बिजनेस छोड़ जैन मुनि बन गए ये नौजवान, कर रहे कठोर तप
एमटेक-एमबीए, करोड़ों की नौकरी-बिजनेस एक झटके में त्यागी, परमानेंट सुख की तलाश में जैन मुनि बने युवाओं की कहानी, शिफाली पांड की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:41 PM IST
भोपाल : दसवीं क्लास में पहली बार वैराग्य का भाव उठा, इंजीनियरिंग की पढा़ई पूरी की, पहली नौकरी तक भी पहुंच गए. लेकिन आठ दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. भंवर से निकलने का भाव भौतिक दुनिया से बाहर ले आया. एक कामयाब इंजीनियर के निरग्रंथ सागर महाराज बन जाने की कहानी यहीं से शुरु होती है. वहीं, दूसरी ओर लग्जरी लाइफ, विदेश में वैकेशंस वाली जिंदगी पर अचानक ब्रेक लगाने वाले सुदृड़ सागर महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो लग्जरी लाइफ छोड़कर त्याग और तप के रास्ते पर निकल गए. भोपाल के दिगम्बर जैन मंदिर विद्योदय तीर्थ में इन दिनों ऐसे संतों का समागम हो रहा है, जो हाई एजुकेशन, बड़ी नौकरियां और लग्जरी लाइफ छोड़कर मुनि बन चुके हैं.
हाई एजुकेशन, लग्जरी लाइफ, अब वैराग्य
फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए सुदृड़ सागर महाराज कहते हैं, '' मुझे लगता है मैंने ये जीवन चुनने में भी देर कर दी. मुझे अब आप लोगों के लिए लगता है कि आप भी इस दुनिया के भंवर से बाहर आ जाओ.'' दरअसल, भोपाल के दिगम्बर जैन मंदिर विद्योदय तीर्थ में इन दिनों जैन आचार्य श्री समय सागर महाराज चार्तुमास कर रहे हैं. उनके संघ में यानि उनके साथ जो 19 मुनि यहां चार्तुमास में हैं, उनमें से ज्यादातर युवा हैं. और खास बात ये कि सब इस उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अच्छी नौकरी और लग्जरी जिंदगी छोड़कर यहां आए हैं. खास बात ये है कि ये युवा जैन मुनि जेन जी से उन्ही अंदाज में कनेक्ट होते हैं. इन जैन मुनियों में एमटेक से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं.
परमानेंट सुख की तलाश में बने मुनि निरग्रंथ सागर
निरग्रंथ सागर महाराज कहते हैं, कि वे 2016 में जैन मुनियों के संघ में आए. 2018 में दीक्षा ली और जैन मुनि बनकर कठिन रास्ता चुन लिया. सांसारिक जीवन में रहते हुए कैसे संयम और अनुशासन में रहा जा सकता है, इस नियम के लिए प्रेरित करते हैं. वे नए जमाने के मुनि हैं, युवा हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आए हैं. लिहाजा नई पीढ़ी से बहुत जल्द उन्ही के अंदाज में कनेक्ट हो जाते हैं. निरग्रंथ सागर महाराज थ्री एफ का फार्मूला बताते हैं और कहते हैं, '' फर्स्ट ट्राय, फारगिव फॉर फॉरवेर, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन (3F) फॉरगेट फॉर फॉरएवर.'' वे कहते हैं, '' जीवन में दुख होगा. लेकिन दुखी नहीं होना है. जैसे कंकड़ चुभते हैं, तो दुख होता है लेकिन आप दुखी होकर रुक नहीं जाते.''
अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये कठिन रास्ता क्यों चुना इसके जवाब में कहते हैं, '' क्योंकि मुझे परमानेंट सुख चाहिए था. आप टेम्पेरेरी वाले सुख में हो.'' निरग्रंथ महाराज पांच हजार से ज्यादा विदेशियों को मांसाहार छोड़ने का संकल्प दिला चुके हैं. और डिजीटल डिटॉक्स के लिए नौजवानों को प्रेरित करते हैं.
बिजनेस किया, फॉरेन ट्रिप भी , फिर परमानंद की यात्रा
सुदृड़ सागर महाराज 23 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन छोड़ कर जैन मुनि बनने की राह पर निकल पड़े थे. वे कहते हैं, '' मुझे तो लगता है मैं काफी लेट हो गया. ये निर्णय और पहले हो जाना था.'' हांलाकि, इस किनारे आने के पहले उनकी जिदगी में तमाम लग्जरी थी. बिनजेस क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुदृड़ सागर महाराज कामर्स ग्रेजुएट हैं. दोस्तों के साथ वेकेशन्स पर विदेश जाया करते थे. लेकिन एक दिन फैसला किया कि ये जीवन नहीं है, और कदम बढ़ा दिए.
जैन मुनि बनने छोड़ी सेंट्रल की जॉब, बोले- मैं सिर्फ प्रतीक्षा में था
गहन सागर महाराज जैन मुनि बन जाने से पहले बीएसएनएल में काम करते थे. उनके जीवन में आध्यात्म, त्याग, तपस्या अचानक नहीं आई. वे कहते हैं, '' मैं घर पर ही ब्रम्हचर्य और साधना व्रत में था. मैं केवल आचार्य श्री की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था. साढे़ 14 वर्ष इसी तप में हो गए. मुझे जैसे ही अनुमति मिली, मैंने वो दुनिया छोड़ दी. नौकरी तो फिर बहुत ही छोटी बात थी.
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भोपाल इंदौर में नौकरी की, आचार्य के दर्शन के साथ सब बदल गया
भोपाल इंदौर में नौकरी की और 2016 में पहली बार आचार्य विद्यासागर महाराज के साक्षात दर्शन करने के बाद निर्लेप सागर महाराज का जीवन बदल गया. निर्लेप सागर महाराज कहते हैं, '' उस अनुभूति को मैं आज भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता. 26 वर्ष की उम्र में राघौगढ़ में जनमें निर्लेप सागर महाराज ने दीक्षा ले ली. नाम के साथ जीवन भी बदल गया. वे कहते हैं, '' संघ में आना जैन मुनि बन जाना भी इतना आसान नहीं होता. यहां भी कई चरणों की परीक्षा होती है. आचार्य श्री की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हूं. उनका आर्शीवाद मिला. बाहर भीतर हर तरफ से निर्विकार होने का जीवन है ये.''
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चातुर्मास कर रहे जैन मुनियों में एमटेक से लेकर गोल्ड मैडलिस्ट भी
भोपाल में आचार्य समय सागर महाराज के संघ के साथ चातुर्मास कर रहे युवा जैन मुनियों में एमटेक से लेकर एमबीए एडवोकेट भी हैं. कईयों ने बड़ी सरकारी नौकरी छोड़कर या करोड़ों का कारोबार एक मिनिट में त्यागकर जैन मुनि बन जाने का फैसला लिया.