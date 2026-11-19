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लग्जरी लाइफ, करोड़ों का बिजनेस छोड़ जैन मुनि बन गए ये नौजवान, कर रहे कठोर तप

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भोपाल : दसवीं क्लास में पहली बार वैराग्य का भाव उठा, इंजीनियरिंग की पढा़ई पूरी की, पहली नौकरी तक भी पहुंच गए. लेकिन आठ दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. भंवर से निकलने का भाव भौतिक दुनिया से बाहर ले आया. एक कामयाब इंजीनियर के निरग्रंथ सागर महाराज बन जाने की कहानी यहीं से शुरु होती है. वहीं, दूसरी ओर लग्जरी लाइफ, विदेश में वैकेशंस वाली जिंदगी पर अचानक ब्रेक लगाने वाले सुदृड़ सागर महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी है जो लग्जरी लाइफ छोड़कर त्याग और तप के रास्ते पर निकल गए. भोपाल के दिगम्बर जैन मंदिर विद्योदय तीर्थ में इन दिनों ऐसे संतों का समागम हो रहा है, जो हाई एजुकेशन, बड़ी नौकरियां और लग्जरी लाइफ छोड़कर मुनि बन चुके हैं.

दिगंबर होने का कठिन तप (Etv Bharat) हाई एजुकेशन, लग्जरी लाइफ, अब वैराग्य फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए सुदृड़ सागर महाराज कहते हैं, '' मुझे लगता है मैंने ये जीवन चुनने में भी देर कर दी. मुझे अब आप लोगों के लिए लगता है कि आप भी इस दुनिया के भंवर से बाहर आ जाओ.'' दरअसल, भोपाल के दिगम्बर जैन मंदिर विद्योदय तीर्थ में इन दिनों जैन आचार्य श्री समय सागर महाराज चार्तुमास कर रहे हैं. उनके संघ में यानि उनके साथ जो 19 मुनि यहां चार्तुमास में हैं, उनमें से ज्यादातर युवा हैं. और खास बात ये कि सब इस उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अच्छी नौकरी और लग्जरी जिंदगी छोड़कर यहां आए हैं. खास बात ये है कि ये युवा जैन मुनि जेन जी से उन्ही अंदाज में कनेक्ट होते हैं. इन जैन मुनियों में एमटेक से लेकर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं.