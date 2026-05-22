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मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भय

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 1 जून से नामांकन, 18 जून को वोटिंग, क्या है बीजेपी व कांग्रेस की रणनीति जानिए.

MP 3 Rajya Sabha election
मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:59 AM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल बज गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया है. 1 जून 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर कांग्रेस की उस एक सीट पर टिकी है, जिसे बचाए रखना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. दिग्विजय सिंह के राज्यसभा जाने से मना करने के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है.

तीन सीटों पर मुकाबला, सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस की

वरिष्ठ पत्रकार अजय द्विवेदी के अनुसार "प्रदेश में खाली हो रही 3 सीटों में 2 सीटें भाजपा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी और जार्ज कुरियन की हैं, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास है. भाजपा अपनी दोनों सीटों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की एकमात्र सीट को लेकर अंदरखाने चिंता बढ़ गई है."

दिग्विजय सिंह ने बनाई दूरी, नए चेहरों की लॉबिंग शुरू

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे इस बार राज्यसभा नहीं जाना चाहते. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कहा है कि अब किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए. दिग्विजय सिंह ने यह भी इच्छा जताई है कि उनकी जगह अनुसूचित जाति वर्ग से किसी नेता को अवसर दिया जाए. इसके बाद कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार लग गई है. कई वरिष्ठ और युवा नेता दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं.

कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर

संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस अपनी एक सीट निकाल सकती है, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग का बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है. भाजपा यदि तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है. कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं या मतदान के दौरान रणनीतिक गच्चा हो सकता है.

2020 और 2022 का इतिहास बढ़ा रहा बेचैनी

वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर बताते हैं "राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कई बार समीकरण अचानक बदले हैं. साल 2020 के राज्यसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से पूरा गणित बदल गया था. वहीं 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को झटका दिया था. ऐसे में इस बार पार्टी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही."

चुनाव का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है

  • नामांकन शुरू - 01 जून 2026
  • नामांकन की अंतिम तारीख - 08 जून 2026
  • नामांकन पत्रों की जांच - 09 जून 2026
  • नाम वापसी की आखिरी तारीख - 11 जून 2026
  • मतदान - 18 जून 2026, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
  • मतगणना - 18 जून 2026, शाम 5 बजे से

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