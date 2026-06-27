भोपाल के ऐशबाग में मिली पति-पत्नी की डीकंपोज लाशें, मौत की वजह बनी मिस्ट्री
तेज दुर्गंध के बाद किरायदारों ने दी पुलिस को सूचना, दरवाजा खुलवाते दिखा खौफनाक मंजर, वृद्ध दंपति की हत्या या आत्महत्या जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:07 AM IST
भोपाल : ऐशबाग थाना क्षेत्र की डॉ. अंबेडकर कॉलोनी से सनसनखेज मामला सामने आया है, जहां मकान में पति-पत्नी की डीकंपोज लाशें मिली हैं. यहां मकान से तेज दुर्गंध आने पर ऊपर के हिस्से में रहने वाले किरायदारों ने ऐशबाग पुलिस को खबर दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर का मंजर खौफनाक था.
चार से पांच दिन पहले हुई थी मौत
पुलिस ने घर के गेट खुलवाया तो घर में रहने वाले मकान मालिक बुजुर्ग दंपति के शव एक ही कमरे में पड़े थे और डीकंपोज हो रहे थे. शुरुआती जांच में आशंका है कि मृतक हेमंत फ्लेवीन ने पहले पत्नी शकुंतला की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. दोनों की मौत चार से पांच दिन पहले होने का अंदेशा जताया जा रहा है. शव पूरी तरह डीकंपोज हो चुके थे, जिसके चलते मौत की असली वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
दोनों की नहीं थी कोई संतान
बताया जा रहा है कि दोनों की कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही इस मकान में रहते थे और ऊपर व नीचे के हिस्सों को किराय पर दे रखा था. कुछ दिनों तक दोनों के दिखाई नहीं देने और घर से लगातार तेज बदबू आने पर ऊपर व नीचे के हिस्से में रहने वाले किरायदारों ने ऐशबाग पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान, एसीपी बिट्टू शर्मा, थाना प्रभारी संदीप पवार सहित क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. दरवाजा खोलकर अंदर गए तो दोनों के शव एक ही कमरे में पड़े मिले. शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था.
मृतका के सिर पर गोली लगने जैसे निशान
मृतका शकुंलता के सिर मे गोली लगाने जैसे निशान मिले हैं, इससे ये आशंका जताई जा रही है की वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या करने के बाद वृद्ध ने भी आत्महत्या कर ली हो. हालांकि, ये हत्या है या आत्महत्या इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने नहीं की है. मृतका की ननद शिवानी ने बताया, '' जीजा (हेमंत) और दीदी (शकुंतला) के बीच अक्सर विवाद होता था इसलिए हम लोग बहुत कम आते थे. दस दिन पहले आखरी बार हम मिले थे. इनकी मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है. घटना की जानकारी पड़ोसियों के जरिए मिली.''
पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
इधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, '' तेज बदबू आने पर किरायदारों ने पुलिस को सूचना दी थी. जब पुलिस मौके पर आई तो एक ही कमरे मे दोनों के शव पड़े थे जो डीकम्पोज हो चुके थे. ये हत्या है या आत्महत्या अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि मौत कैसे हुई.
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पुलिस ने बताया कि मृतक हेमंत रेलवे डाक विभाग और उनकी पत्नी शकुंतला कस्तूरबा हॉस्पिटल से साल 2016 में रिटायर हुए थे. उनकी कोई भी संतान नहीं थी और पति-पत्नी अकेले ही रहते थे. ऊपर नीचे किरायेदार थे और बीच के हिस्से में दोनों रहते थे.