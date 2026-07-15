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1500 CCTV और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, ऐसे पकड़ में आए हत्याकांड के आरोपी

भोपाल पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार ( ETV Bharat )