1500 CCTV और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, ऐसे पकड़ में आए हत्याकांड के आरोपी
भोपाल में बुजुर्ग दंपति के कत्ल का हुआ खुलासा, पुलिस ने दो सगे भाईयों को किया गिरफ्तार, संपत्ति के लालच में दिया घटना को अंजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 7:15 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अंधे दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति की करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने की नीयत से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है. आरोपियों ने पहले धोखाधड़ी कर मकान का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाम कराया और बाद में पूरी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दंपती की हत्या की साजिश रच डाली. 24 जून को दोनों भाइयों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस को 27 जून को बुजुर्ग दंपति का शव उनके ही घर के कमरे में मिला था.
27 जून को दंपति का शव मिलने से सनसनी
भोपाल के ऐशबाग इलाके के ओल्ड सुभाष नगर डॉ अंबेडकर कॉलोनी में 27 जून को बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि बुजुर्ग दंपति हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन के शव बरामद हुए थे. दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस अंधे कत्ल को सुलझाने के लिए पुलिस को करीब 20 दिन लग गए. आखिरकार पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया.
2 सगे भाई को किया गिरफ्तार, 1500 से ज्यादा CCTV खंगाले
इस हत्याकांड में पुलिस ने दो सगे भाइयों गिरफ्तार कर लिया है. हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने विशेष जांच दल का गठन किया था. एसआईटी और क्राइम ब्रांच की करीब 20 टीमों ने लगातार कई दिनों तक जांच की. इस दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई. साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), लोकेशन, डिजिटल साक्ष्य, तकनीकी विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया.
लगातार तकनीकी जांच और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों श्रीकांत चिंचलिया और शशिकांत चिंचलिया को गिरफ्तार कर लिया.
दंपति की संपत्ति पर कब्जा बनाने रची साजिश
पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने दंपति की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना काफी पहले बना ली थी. इसके तहत उन्होंने कथित रूप से धोखाधड़ी कर दंपति के मकान का दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने नाम करा लिया था. हालांकि उन्हें आशंका थी कि भविष्य में दंपति इस दानपत्र को निरस्त कर सकते हैं या संपत्ति पर अपना दावा बनाए रखेंगे. इसी वजह से दोनों ने पूरी संपत्ति पर स्थायी कब्जा करने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है.
2 पिस्टल से की गई हत्या, आगर-मालवा से खरीदा हथियार
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि "मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच जारी है, ताकि इस साजिश से जुड़े सभी लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके. पुलिस कमिश्नर ने कहा की दो पिस्टल से हत्या की गयी है और दोनों भाइयों ने ही घटना को अंजाम दिया है. दोनों ने वेपन मालवा आगर से खरीदना बताया है."
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अब तक की जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में एक महिला की भी भूमिका हो सकती है. इस मामले में पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस ने साफ कर दिया कि इस घटना में जो भी शामिल होगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.