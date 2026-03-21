भोपाल में ईद उल फितर पर नमाज अदा कर अमन-चैन, खुशहाली की मांगी दुआ, काजी बोले-तालीम पर खास ध्यान दो
ईद-नवरात्रि के लिए 1500 जवानों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट पर, सुबह 7.30 बजे हुई मुख्य नमाज, देखें आबिद मुमताज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 10:27 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 11:16 AM IST
भोपाल : शनिवार को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुबह से मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे. भोपाल की ताज उल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई. इस दौरान देश-प्रदेश में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई. इस दौरान शहर काजी ने सभी से अपील की कि आपनी तालीम पर खास ध्यान दें.
देशभर में मनाई जा रही ईद, भोपाल में 7.30 बजे हुई मुख्य नमाज
भोपाल की ताज उल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा कर खुशहाली की दुआ मांगी गई. भोपाल में ईदगाह पर होने वाली मुख्य नमाज सुबह 7:30 बजे अदा की गई. हर साल की तरह इस बार भी नमाज की सूचना तोप से गोले दागकर दी गई. नमाज-ए-खास से पहले शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने तकरीर में नौजवानों से कहा, '' कैरेक्टर और क्वालिटी पैदा करो. नशे से दूरी रखो, हलाल कमाई पर ध्यान न दो. हलाल और हराम में फर्क करना सीखो.'' शहर काजी ने कहा कि अपने रोजमर्रा के खर्चों को कम करो लेकिन बच्चों की अच्छी तालीम पर खास ध्यान दो.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट पर
ईद के त्योहार के साथ शहर में नवरात्रि का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है. दोनों त्योहार एक साथ होने से पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में आ गई है. हालांकि, भोपाल शहर अपनी शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है. यहां एक-दूसरे धर्म के त्योहार पर सांस्कृतिक एकता की मिसाल यहां पेश होती आई है, सभी धर्मों में हर त्योहार में राजधानी भोपाल एकता की मिसाल पेश करता रहा है. हालांकि, कुछ इलाकों में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है.
ईद-नवरात्रि के लिए 1500 जवानों की तैनाती
भोपाल पुलिस डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया, '' भोपाल में 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है. ईदगाह में सुरक्षा के खास इंतेज़ाम किए गए हैं. शहर की सभी बड़ी मस्जिदों के आसपास पुलिस व्यवस्था, पार्किंग आदि की व्यवस्था की गई है. उधर ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है.
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वहीं, ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लगा कर ईद की मुबारकबाद दी. ईदगाह के चारों और लोगों का हुजूम ही हुजूम नज़र आ रहा था.ईद की नमाज़ के ले लिए सुबह 5 बजे से ही यातायात परिवर्तन किया गया था.
शिया समाज ने मनाई काली ईद
वहीं, भोपाल में शिया समाज ने काली ईद मनाई. नमाज के शिया समाज ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए. शिया समाज के लोग काली पट्टी बांधकर सादे और पुराने कपड़ों में मस्जिद पहुंचे, जिससे गम का माहौल दिखा. शिया समुदाय ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर रखकर श्रद्धांजलि दी और कपड़ो में भी अली खामेनेई की तस्वीर को पिनअप किया था. तकरीर में मौलाना राजी उल हसन और अजहर जेदी ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात कही.