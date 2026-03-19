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भोपाल में नहीं दिखा ईद का चांद, देशभर में शनिवार को धूमधाम से मनेगी ईद-उल-फितर

भोपाल सहित देशभर में गुरुवार को नजर नहीं आया ईद का चांद, भारत में ईद-उल-फितर का त्योहार शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा.

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भोपाल में नहीं दिखा ईद का चांद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:51 PM IST

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भोपाल: रमजान का 29वां रोजा रखने के बाद गुरुवार शाम को चांद देखने की कोशिश की गई. लेकिन चांद नजर नहीं आया. भोपाल सहित देशभर में गुरुवार को शव्वाल का चांद नजर नहीं आया. काजी ए शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ऐलान किया है कि भारत में शनिवार 21 मार्च को ईद-उल-फितर धूमधाम से मनाया जाएगा.

भोपाल सहित देशभर में नहीं दिखा ईद का चांद

भोपाल की मोती मस्जिद में जमा हुए उलेमाओं को गुरुवार शाम को चांद के दिदार नहीं हो सके. जिसके बाद उलेमाओं ने ऐलान किया है कि भोपाल सहित देशभर में शनिवार 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा. वहीं, 20 मार्च को रमजान का आखिरी दिन और जुमातुल विदा के रूप में मनाया जाएगा. रोजेदार 20 मार्च (शुक्रवार) को 30 रोजा पूरा करेंगे और शनिवार को मुल्क में ईद की नमाज अदा की जाएगी.

देशभर में शनिवार को धूमधाम से मनेगी ईद-उल-फितर (ETV Bharat)

शनिवार को धूमधाम से मनेगी ईद

रमजान महीने की शुरुआत 29वें चांद के साथ हुई थी, इसको देखकर यह अंदाज लगाया जा रहा था कि भारत के आसमान में भी ईद की खुशियों का पैगाम गुरुवार की बजाए शुक्रवार को ही नमूदार होगा. अब गुरुवार को चांद नहीं दिखाई देने के बाद भी शनिवार को ईद मनाई जाएगी. क्योंकि शुक्रवार को महीने के 30 रोजे पूरे हो जाएंगे.

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शनिवार को धूमधाम से मनेगी ईद (ETV Bharat)

मसाजिद कमेटी की शहर को ताकीद

मसाजिद कमेटी भोपाल ने ईद की नमाज को लेकर शहर के नाम कुछ ताकीद की है. कमेटी के प्रभारी सचिव सैयद उवैस अली द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि ईदगाह से पहले किसी भी मस्जिद में नमाज ए ईद अदा नहीं की जाए.

इस समय विभिन्न स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज

  • ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी.
  • जामा मस्जिद में सुबह 7:45 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी.
  • ताज-उल-मसाजिद में सुबह 8 बजे नमाज होगी.
  • मोती मस्जिद में सुबह 8:15 बजे नमाज अदा की जाएगी.
  • एमपी नगर स्थित मस्जिद रब्बानी में सुबह 9 बजे नमाज होगी.

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