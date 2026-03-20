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चांद के दीदार के साथ शनिवार को मनेगा ईद-उल-फितर का त्यौहार, भोपाल में नमाज का टाइम तय

भोपाल सहित देश भर में शुक्रवार को दिखा ईद का चांद. शनिवार को मनेगी ईद. सबसे पहले ईदगाह में अदा की जाएगी ईद की नमाज.

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चांद के दीदार के साथ शनिवार को मनेगा ईद-उल-फितर का त्यौहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:27 PM IST

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भोपाल: राजधानी सहित देश भर में ईद का चांद नजर आया. शुक्रवार शाम शहर के अलग-अलग इलाकों में चांद देखने की पुष्टि हुई. चांद दिखने के बाद अब शनिवार को ईद मनाई जाएगी. शहरभर में नमाज के समय तय कर दिए गए हैं और फित्रा की दरें भी घोषित हो चुकी हैं, जिससे त्योहार की तैयारियां तेज हो गईं हैं.

चांद दिखा, शनिवार को मनेगी ईद

रमजान के आखिरी रोजे पर शुक्रवार शाम चांद नजर आया, जिसके बाद भोपाल सहित पूरे मुल्क में ईद-उल-फितर का त्यौहार शनिवार को मनाया जायेगा. रूयते हिलाल कमेटी की तस्दीक के बाद शहर काजी ने 30 रोजे पूरे होने का ऐलान किया. शुक्रवार शाम शहर के अलग-अलग इलाकों में चांद दिखने की पुष्टि हुई. आधिकारिक तौर पर तय हुआ कि इस बार 30 रोजे पूरे होने पर शनिवार को ईद मनाई जाएगी.

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चांद दिखा, शनिवार को मनेगी ईद (ETV Bharat)

भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने बताया कि शुक्रवार शाम को ईद उल फितर का चांद दिख गया. 21 मार्च शनिवार को ईद उल फितर मनाया जाएगा. सबसे पहले ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी. उसके बाद भोपाल की अन्य मस्जिदों में 15-15 मिनट के अंतराल से ईद की नमाज होगी.

भोपाल में कहां-कितने बजे होगी नमाज

मस्जिदों और इमामबाड़ों में नमाज का समय अलग रखा गया है. सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच विभिन्न स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी. अलग-अलग इलाकों में इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. अशोका गार्डन स्थित सकलैनी जामा मस्जिद में हर साल की तरह इस बार भी 2 जमात में नमाज होगी.

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सबसे पहले ईदगाह में अदा की जाएगी ईद की नमाज (ETV Bharat)
  • ईदगाह – सुबह 7:30 बजे
  • जामा मस्जिद - सुबह 7:45 बजे
  • ताजुल मसाजिद - सुबह 8:00 बजे
  • मोती मस्जिद - सुबह 8:15 बजे
  • अन्य मस्जिदें - सुबह 8:30 बजे

फित्रा की दरें भी घोषित

इस बार फित्रा की न्यूनतम रकम गेहूं के हिसाब से करीब 70 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है. जौ और खजूर के आधार पर यह राशि अलग हो सकती है. वहीं चांदी के भाव के मुताबिक अधिकतम फित्रा करीब 1650 रुपए तय किया गया है. मुस्लिम त्योहार कमेटी ने अपील की है कि ईद की नमाज में मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर आए और अमेरिका-इजरायल के द्वारा ईरान पर लगातार हमले को लेकर विरोध दर्ज करवाएं.

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भोपाल में नमाज का टाइम तय (ETV Bharat)

रमजान के महीने की आखिरी नमाज अदा

रमजान के पाक महीने के आखिरी शुक्रवार को शहर में जुमा-तुल-विदा की नमाज पूरे अकीदत और अमन-ओ-सुकून के माहौल में अदा की गई. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की और शहर की प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे. भोपाल के ताजुल मसाजिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद सहित कई मस्जिदों में नमाजियों ने एक साथ सजदा किया.

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