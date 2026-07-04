चाइनीज ऐप से ई-रिक्शा चालकों की बढ़ी मुश्किलें, ब्लूटूथ कनेक्ट कर अचानक बंद कर दे रहे लोग
भोपाल के ई-रिक्शा चालक परेशान, बीच सड़क पर चीनी ऐप से कर दिया जा रहा है बंद, केंद्र सरकार ने 3 ऐप को किया बंद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 5:12 PM IST
भोपाल: बैटरी ऑटो चालकों ने ऐप आधारित संचालन व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया है. चालकों का आरोप है कि एक ऐप के जरिए उनके ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे उन्हें बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि इस व्यवस्था का सीधा असर उनकी रोजी-रोटी पर पड़ रहा है. वहीं, मामला संज्ञान में आने के बाद केंद्र सरकार ने 3 ऐप बंद करने के आदेश दे दिए हैं.
चलते-चलते बीच रास्ते बंद हो जाता ई-रिक्शा
भोपाल में बैटरी ऑटो चालकों की परेशानी इन दिनों बढ़ गई है. ऑटो बैटरी ड्राइवर नीरज राठौर का आरोप है कि "एक ऐप के माध्यम से उनके बैटरी ऑटो के संचालन को नियंत्रित किया जा रहा है. उनका कहना है कि कई बार ऐप के जरिए ई-रिक्शा बंद हो जाता है या संचालन में बाधा आती है. जिससे वे सवारी नहीं बैठा पाते और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है."
ई-रिक्शा चालकों के रोजी-रोटी पर पड़ रहा है असर
ई-रिक्शा ड्राइवर समीर खान ने बताया कि "इस व्यवस्था के कारण मेरी आमदनी प्रभावित हो रही है और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है. यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो उसका खामियाजा भी चालकों को ही भुगतना पड़ता है.
ई-रिक्शा चालक शोएब ने प्रशासन और संबंधित कंपनी से मांग की है कि "इस ऐप आधारित व्यवस्था की समीक्षा की जाए और ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे उनके रोजगार पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े. वहीं, ई-रिक्शा चालक देवेंद्र कुमार ने कहा कि "यदि इस समस्या को दूर नहीं किया गया, तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे."
3 ऐप को ऐप स्टोर से हटाया
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे 3 ऐप के बारे में पता चला था, जिन्हें अब ऐप स्टोर से हटा दिया गया है. आईटी सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने जोर देकर कहा कि "ऐप स्टोर को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. सरकार इस मामले को उनके सामने उठाएगी, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नुकसान पहुंचाने वाले ऐप उपलब्ध न हों."
डिफॉल्ट ब्लूटूथ पासवर्ड बदलने की सलाह
इस मामले को लेकर साइबर एक्सपर्ट शकील अंजुम ने कहा, "अगर किसी ई-रिक्शा की बैटरी या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ब्लूटूथ सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उससे कनेक्ट होकर वाहन के संचालन में दखल दे सकता है. इससे चलते वाहन के अचानक बंद होने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो दुर्घटना का कारण भी बन सकती है. इसका सीधा असर ई-रिक्शा चालकों की आजीविका पर पड़ता है."
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शकील अंजुम ने कहा, "सभी वाहन मालिकों को सलाह है कि बैटरी या बीएमएस का डिफॉल्ट ब्लूटूथ पासवर्ड तुरंत बदलें. वाहन उपयोग में न होने पर ब्लूटूथ बंद रखें, केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से ही फर्मवेयर अपडेट कराएं और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैटरी या ऐप का एक्सेस बिल्कुल न दें. इससे वाहन और चालक दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है."