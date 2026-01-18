ETV Bharat / state

IAS संतोष वर्मा के समर्थन में जुटा SC, ST, OBC संयुक्त मोर्चा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की उठी गूंज

भोपाल के दशहरा मैदान में जुटे हजारों लोग, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित मुख्यमंत्री के नाम पेश की 20 मांगों की लिस्ट.

BHOPAL SANYUKT MORCHA DEMANDS
संयुक्त मोर्चा ने रखा मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 8:17 PM IST

भोपाल: ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जुटे. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर से पहुंचे. सम्मेलन में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध आचार्य के बयानों का जिक्र करते हुए, महिलाओं के लिए प्रयोग किए उनकी भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई. उधर पूर्व महापौर विभा पटेल ने सरकारी विभागों के अलावा अब निजी क्षेत्र में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई.

निजी क्षेत्र में आरक्षण की उठी मांग

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि "आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, वह संविधान पर चोट है. आप यह न सोचें कि यह कार्रवाई सिर्फ एक संतोष वर्मा पर है, बल्कि अगला नंबर आप सभी का है. आरक्षित वर्ग का आरक्षण खत्म करने की सुनियोजित योजना चल रही है. हमारे आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसे खत्म किया जा रहा है. प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं. इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए."

निजी क्षेत्र में आरक्षण की उठी मांग (ETV Bharat)

संयुक्त मोर्चा ने रखा मांग पत्र

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्च ने मुख्यमंत्री के नाम 20 मांगों का ज्ञापन पेश किया है. इसमें संतोष वर्मा के विरूद्ध जारी कार्रवाई को खत्म करने की मांग भी शामिल है.

  • ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में 52 फीसदी आरक्षण दिया जाए. ओबीसी की जनसंख्या 50 फीसदी से ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण लागू है और 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड पर रखा गया है.
  • एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी खाली और बैकलॉग पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए.
  • पदोन्नति में जिस प्रकार एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उसी प्रकार ओबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए.
  • नवीन पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए.
  • सिविल जजों की नियुक्ति पूर्व की तरह एमपी पीएससी के जरिए कराई जाए. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए.
  • सफाई कामगारों को ठेका प्रथा से मुक्त कर नियमित किया जाए.
  • एससी-एसटी, ओबीसी के स्टूडेंट्स को समय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाए एवं छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जाए.
  • 16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा पारित संविदा और आउट सोर्स नियुक्ति समाप्त की जाए.
  • वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों संविदा और कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्तियां की जाएं.
  • उच्च न्यायालयों में विधि अधिकारियों में एससी, एसटी, ओबीसी की जनसंख्या अनुपात में महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, और सरकारी वकीलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए.
  • शासकीय अनुदान प्राप्त मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या अनुपात में की जाए.
  • ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा अब तक स्थापित नहीं की गई है. हाईकोर्ट परिसर में शीघ्र उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाए.

संतोष वर्मा के खिलाफ जारी नोटिस वापस लेने की मांग

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उनके समर्थक भोपाल के भेल दशहरा मैदान पहुंचे. मंच पर आईएएस संतोष वर्मा भी पहुंचे. मोर्चा ने सरकार से आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ जारी नोटिस और प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है.

SC ST OBC sanyukt morcha
भोपाल के दशहरा मैदान में जुटे हजारों लोग (ETV Bharat)

धर्मगुरुओं के बयान पर जताई आपत्ति

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी प्रजापति ने कहा कि "देश में कुछ कथावाचक और धर्मगुरू कथा के नाम पर भीड़ जुटाकर, उसमें महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं. उन्होंने कथा वाचक धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य का नाम लेकर आरोप लगाया कि उनके द्वारा महिलाओं को खाली प्लॉट जैसी उपमाओं से जोड़ा गया."

उन्होंने आगे कहा, "यदि कोई महिला विधवा हो जाए, तो क्या उसे इस तरह के शब्दों से संबोधित किया जाएगा. प्लॉट का मतलब होता है, उसे बार-बार खरीदा-बेचा जा सकता है." उन्होंने इस तरह की भाषा को महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया. उन्होंने कहा कि "देश में मेहनत करने वाले हाशिए पर हैं और सिर्फ धर्म की राजनीति करने वाले मलाई खा रहे हैं."

