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भोपाल में बजरिया से अयोध्या नगर तक हिट एंड रन का तांडव, 24 से ज्यादा लोग बने शिकार

भोपाल में बजरिया से अयोध्या नगर बाईपास तक नशे में धुत कार चालक का उत्पात, एक बच्ची और महिला गंभीर, पुलिस हिरासत में कार चालक.

Bhopal Drunken Driver Hit and Run Rampage
भोपाल में हिट एंड रन का तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 7:12 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल की सड़कों पर शनिवार की देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार कार ने बजरिया थाना क्षेत्र से लेकर अयोध्या नगर बाईपास तक आतंक मचा दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक ने शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाते हुए रास्ते में 24 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में महिलाएं, बच्चे और राहगीर घायल हो गए, जबकि एक बच्ची और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

कार की चपेट में आये कई राहगीर

भोपाल की सड़कों पर नशे में धुत कार चालक का तांडव देखने को मिला. कार चालक ने बजरिया थाना इलाके से लेकर अयोध्या नगर बाईपास तक आतंक मचा दिया. बताया जा रहा है कि कार में चालक के साथ उसके कुछ अन्य साथी भी सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार कभी तेज रफ्तार से लोगों के बीच घुस रही थी तो कभी अचानक कट मारते हुए आगे बढ़ रही थी. कई जगह लोग बाल-बाल बचे, लेकिन कई राहगीर इसकी चपेट में आ गए.

Bajaria to Ayodhya Nagar more than 24 hit by car
भोपाल में बजरिया से अयोध्या नगर तक हिट एंड रन (ETV Bharat)

बजरिया से अयोध्या नगर बाईपास तक सड़क पर मच गई चीख-पुकार

हादसों की यह श्रृंखला बजरिया इलाके से शुरू हुई और अयोध्या नगर बाईपास तक जारी रही. घटना के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. घायल लोग मदद के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ जगह गुस्साए लोगों ने कार को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन चालक तेज रफ्तार में वाहन भगाता रहा. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बजरिया और अयोध्या नगर थाना पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई. पुलिस ने घेराबंदी कर अयोध्या नगर थाना क्षेत्र स्थित मिनाल गेट नंबर-3 के पास कार को रोक लिया.

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मौके से पुलिस ने चालक समेत कार में सवार युवकों को हिरासत में लिया है. बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया की "सभी आरोपियों को बजरिया थाने लेकर आये हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद आधा दर्जन से ज्यादा फरियादी शिकायत लेकर थाने पहुंचे हैं पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किस पार्टी या कार्यक्रम से लौट रहे थे और हादसे के वक्त चालक कितने नशे में था. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मेडिकल जांच भी कराई जा रही है."

Bhopal Drunken Driver Hit and Run Rampage
भोपाल में एंड रन का तांडव (ETV Bharat)

इस सनसनीखेज हिट एंड रन मामले ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था और देर रात सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके में देर रात तक लोगों की भीड़ जमा रही और घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली.

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