टिकट, घास और बिरयानी... मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के नए कोड वर्ड, इमोजी से भी नशे का खेल
मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों ने नए-नए कोड वर्ड ईजाद किए. सोशल मीडिया पर विशेष प्रकार की भाषा और संकेत. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:26 PM IST
भोपाल : टिकट, घास, बिरयानी, एक मीटर...ये शब्द सुनकर आमतौर पर आप यही समझेंगे कि किसी स्थान के टिकट, खाने-पीने के सामान या फिर कोई सामान की बात हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं. ये सभी कोड वर्ड हैं, जिनका उपयोग आजकल मध्य प्रदेश के ड्रग तस्करों द्वारा किया जा रहा है. इसके अलावा इमोजी का उपयोग ड्रग्स तस्कर सोशल मीडिया पर बातचीत में कर रहे हैं.
राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में नशे के कारोबार का जाल तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम के चलते ड्रग्स तस्कर सोशल मीडिया और बातचीत में इस तरह के कोड वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, ताकि पुलिस से बचा जा सके. ड्रग्स तस्करी में महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं.
बीते 9 माह में ड्रग्स तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. इंदौर के अलावा भोपाल, रतलाम, मंदसौर और नीचम में लगातार मामले सामने आ रहे हैं. राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में पार्टियों से लेकर कॉलेजों तक में नशीले पदार्थों को युवाओं के बीच परोसा जा रहा है. इस काले धंधे में कई ड्रग्स तस्कर संगठित रूप से काम कर रहे हैं. ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है.
प्रदेश में पिछले 9 माह में ही एनडीपीएस के तहत प्रदेश भर में 4 हजार से ज्यादा ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 50 हजार 933 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. इनके खिलाफ 2 हजार 986 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. इन मामलों में गांजा के अलावा एमडीएमए जैसे खतरनाक ड्रग्स जब्त की जा रही हैं. स्थानीय पुलिस के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यु इंटेलिजेंस द्वारा भी प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ड्रग्स तस्करी के मामले नहीं रुक रहे.
महिलाएं भी ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ी
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार कहते हैं "ड्रग्स तस्करी के मामले में महिलाएं भी पकड़ी गई हैं. आमतौर पर यह समझा जाता था कि महिलाएं अपराध में लिप्त नहीं होती, लेकिन अब ड्रग्स तस्करी के मामलों में महिलाओं पर भी निगाह रखी जा रही है. इसके लिए अब चेकिंग और कार्रवाई के दौरान महिला स्टाफ को आवश्यक तौर पर रखा जा रहा है."
इंदौर और भोपाल से देश के महानगरों के लिए चलने वाली लग्जरी बसों में ड्रग्स की तस्करी के मामले पकड़े गए हैं. ट्रेन के एसी कोच तक से तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं. लग्जरी कारों से भी ड्रग्स तस्करी के कई मामले पकड़े जा चुके हैं.
पार्टियों और कॉलेजों के युवाओं तक सप्लाई
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ड्रग्स तस्करों द्वारा सिंथेटिक ड्रग्स कॉलेजों, पार्टियों में उपयोग के लिए भोपाल और प्रदेश के बड़े शहरों में खपाई जा रही है. भोपाल की गोविंदपुरा पुलिस द्वारा पकड़े गए कर्नाटक के युवक को गिरफ्तार कर जब उसके मोबाइल को चेक किया तो पुलिस भी सोशल एकाउंट में उपयोग किए गए शब्दों को देखकर चौंक गई. आरोपी द्वारा पुलिस से बचने के लिए चैट में ऐसे कोड वर्ड का उपयोग किया जा रहा था, जिसे एक बार कोई देखकर समझ ही नहीं सकता.
सोशल मीडिया पर अलग प्रकार के संकेत
ड्रग्स तस्करी के आरोपियों द्वारा एक मीटर, आधा मीटर, इमोजी आदि का उपयोग किया गया. एक मीटर यानी एक किलो ग्राम, इसके अलावा स्मैक और मेथामफेटामाइन के लिए टिकट जैसे शब्द उपयोग किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ड्रग्स तस्करों द्वारा कई तरह के शब्द उपयोग में लाए जा रहे हैं, ताकि पुलिस से बचा जा सके.
गांजे को घास, गांजा सिगरे को ज्वाइंट, भांग को डू बड, अफीम को बच्चों की दवा का उपयोग किया जा रहा है. सिंथेटिक पार्टी ड्रग्स को हैप्पी पिल्स भी नाम दिया जाता है. इसके अलावा तस्कर दूसरे ग्रुप के लिए शर्ट शब्द का कोड वर्ड उपयोग करते हैं. पिछले दिनों बागसेवनिया पुलिस द्वारा पकड़े गए संदिग्ध भी डिलीवरी के लिए शॉर्ट शब्द का उपयोग कर रहे थे.
नर्वस तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं ड्रग्स
मनोचिकित्सक डॉ.रूमा भट्टाचार्य कहती हैं "कॉलेज में पढ़ने वाले कई युवाओं द्वारा पार्टियों में एम्फैटेमिन, मेथामफेटामाइन और एमडीएमए जैसे ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है. उनके पास इस तरह के कई युवक आ चुके हैं, जिन्हें शुरुआत में पार्टी में इसको दिया गया और धीरे-धीरे यह उसके आदी हो गए. ये ड्रग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है. इसके बाद शरीर में उत्तेजना और सक्रियता बढ़ती है. इसकी लत बहुत जल्दी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है. इसे लेने से दिल की धड़कन तेज होती है और कई बार इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है.
'ड्रग्स मुक्त भारत' अभियान में मध्य प्रदेश टॉप पर
मध्य प्रदेश ने नशे के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है. 'ड्रग्स मुक्त भारत' अभियान के तहत ड्रग्स का खात्मा करने में देश में टॉप किया है. पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश ने 2 लाख 74 हजार 405 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं. जो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. इस दौरान नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई और अवैध ड्रग लैबोरेटरी भी बंद कराई गईं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है.
दो साल में 2.74 लाख किलो ड्रग्स जब्त
मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 2,073 मामलों में 1,44,025 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया है. जबकि 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक 2,756 मामलों में 1,30,380 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट हुए हैं. इसी अवधि में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2,986 मामलों में 4,091 आरोपियों से 50,933 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए.
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एक माह के अंदर भोपाल में सामने ये मामले
- 14 अक्टूबर 2026 : डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यु इंटेलिजेंस की टीम ने भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में सफर कर रही 32 वर्षीय महिला यात्री के बैग स 2.604 किलोग्राम एम्फैटेमिन ड्रग्स बरामद की.
- 20 अक्टूबर 2026 : डायरेक्टरेट ऑफ रेवन्यु इंटेलिजेंस की टीम ने भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर दिल्ली से आ रहे यात्री के बैग से 9.139 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की. इसकी कीमत करीबन 7.32 करोड रुपए आंकी गई.
- 01 नवंबर 2026 : डीआरआई ने भोपाल के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से दो यात्रियों को गिरफ्तार कर 4.321 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की.
- 06 नवंबर 2026 : राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने दिल्ली से भोपाल आ रहे ड्रग तस्कर को सोनकच्छ टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर उसके पास से 6.64 किलो एंफेटामाइन ड्रग बरामद की .
- 09 नवंबार : भोपाल में 500 ग्राम कोकीन के साथ विदेशी महिला चेन्नई से दिल्ली GT एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच से गिरफ्तार. कीमत साढ़े 3 करोड़.
- 15 नवंबर 2026 : भोपाल पुलिस ने अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर दिल्ली से नागपुर जा रही बस की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से पानी की बॉटल में छिपाकर रखी गई 970 ग्राम एमडी ड्रग को बरामद की.