ETV Bharat / state

टिकट, घास और बिरयानी... मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के नए कोड वर्ड, इमोजी से भी नशे का खेल

मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के नए कोड वर्ड ( ETV Bharat )

भोपाल : टिकट, घास, बिरयानी, एक मीटर...ये शब्द सुनकर आमतौर पर आप यही समझेंगे कि किसी स्थान के टिकट, खाने-पीने के सामान या फिर कोई सामान की बात हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं. ये सभी कोड वर्ड हैं, जिनका उपयोग आजकल मध्य प्रदेश के ड्रग तस्करों द्वारा किया जा रहा है. इसके अलावा इमोजी का उपयोग ड्रग्स तस्कर सोशल मीडिया पर बातचीत में कर रहे हैं.

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में नशे के कारोबार का जाल तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम के चलते ड्रग्स तस्कर सोशल मीडिया और बातचीत में इस तरह के कोड वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, ताकि पुलिस से बचा जा सके. ड्रग्स तस्करी में महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं.