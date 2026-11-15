मैकेनिकल इंजीनियर का ऐसा दिमाग! पानी की बोतल में छिपाई 2.25 करोड़ की ड्रग्स, यूं खुला राज
भोपाल में 2.25 करोड़ की MD ड्रग्स के साथ कर्नाटक का मैकेनिकल इंजीनियर गिरफ्तार, दिल्ली से नागपुर जा रही बस में चेकिंग के दौरान पकड़ाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 7:57 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार रात को गोविंदपुरा थाना पुलिस ने बस चेकिंग के दौरान करीब 970 ग्राम MD (मेथामफेटामिन) ड्रग्स के साथ कर्नाटक निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि आरोपी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और पुलिस से बचने के लिए उसने ड्रग्स को पानी की बोतल में छिपाकर रखा था.
चेकिंग के दौरान पकड़ाया तस्कर
भोपाल में 2.25 करोड़ की MD ड्रग्स के साथ कर्नाटक का मैकेनिकल इंजीनियर को गोविन्दपूरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिल्ली से नागपुर जा रही यात्री बस में सफर कर रहा था. पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पानी की बोतल में छिपी करीब 970 ग्राम MD ड्रग्स मिली. आरोपी ने मादक पदार्थ को पानी की बोतल में छिपाकर रखा था, ताकि चेकिंग के दौरान पुलिस की नजरों से बच सके.
पानी की बोतल में छिपाकर रखा था ड्रग्स
पुलिस के मुताबिक, आगामी त्योहारों को देखते हुए राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराज्यीय वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. इसी अभियान के तहत गोविंदपुरा थाना पुलिस की टीम ISBT भोपाल के पास वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान दिल्ली से नागपुर जा रही एक यात्री बस को चेकिंग के लिए रोका गया. बस में सवार यात्रियों की जांच के दौरान एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं. पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से करीब 970 ग्राम MD ड्रग्स बरामद हुई. पकड़े गए आरोपी की पहचान कर्नाटक निवासी विशाख ए.एन. के रूप में हुई है.
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रिमांड पर आरोपी मैकेनिकल इंजीनियर
एसीपी आदित्य बी सक्सेना ने बताया कि, ''पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वह MD ड्रग्स कहां से लेकर आया था और इसे नागपुर में किसे सप्लाई किया जाना था. इसके अलावा इस तस्करी के पीछे किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की भी आशंका को देखते हुए जांच की जा रही है.'' एसीपी आदित्य बी सक्सेना ने बताया कि, ''पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त, सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ करेगी. जांच में ड्रग्स तस्करी से जुड़े अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है.''