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मैकेनिकल इंजीनियर का ऐसा दिमाग! पानी की बोतल में छिपाई 2.25 करोड़ की ड्रग्स, यूं खुला राज

2.25 करोड़ का ड्रग्स बरामद ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार रात को गोविंदपुरा थाना पुलिस ने बस चेकिंग के दौरान करीब 970 ग्राम MD (मेथामफेटामिन) ड्रग्स के साथ कर्नाटक निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि आरोपी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और पुलिस से बचने के लिए उसने ड्रग्स को पानी की बोतल में छिपाकर रखा था.