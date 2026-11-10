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ट्रेन के AC कोच से दिल्ली टू भोपाल ड्रग्स तस्करी, साढ़े 3 करोड़ की कोकीन जब्त, विदेशी महिला गिरफ्त में

साढ़े 3 करोड़ की कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्त में ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन तस्करों का नेटवर्क नहीं तोड़ जा सका. एक बार फिर भोपाल में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है. 500 ग्राम कोकीन के साथ एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला चेन्नई से दिल्ली GT एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में सफर कर रही थी. भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिले इनपुट के आधार पर जीआरपी, आरपीएफ और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की संयुक्त टीम ने ट्रेन में दबिश देकर महिला को पकड़ लिया.

जीटी एक्सप्रेस में संयुक्त टीम का छापा