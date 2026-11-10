ट्रेन के AC कोच से दिल्ली टू भोपाल ड्रग्स तस्करी, साढ़े 3 करोड़ की कोकीन जब्त, विदेशी महिला गिरफ्त में
मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी का मजबूत नेटवर्क. भोपाल स्टेशन पर ट्रेन में महिला से 500 ग्राम ड्रग्स जब्त. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:13 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन तस्करों का नेटवर्क नहीं तोड़ जा सका. एक बार फिर भोपाल में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है. 500 ग्राम कोकीन के साथ एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला चेन्नई से दिल्ली GT एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में सफर कर रही थी. भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिले इनपुट के आधार पर जीआरपी, आरपीएफ और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की संयुक्त टीम ने ट्रेन में दबिश देकर महिला को पकड़ लिया.
जीटी एक्सप्रेस में संयुक्त टीम का छापा
सोमवार शाम करीब 7:45 बजे GT एक्सप्रेस के भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंचने के दौरान यह कार्रवाई की गई. DRI और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने GT एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में छापा मारा. इस दौरान विदेशी महिला को रोककर उसके सामान की जांच की गई. तलाशी में करीब 500 ग्राम कोकीन बरामद हुई. इसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया.
विदेशी महिला से लंबी पूछताछ
प्रारंभिक जांच में महिला के चेन्नई से दिल्ली जाने की जानकारी सामने आई है. रेलवे पुलिस को आशंका है कि कोकीन की यह खेप दिल्ली में किसी व्यक्ति तक पहुंचाई जानी थी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि महिला खुद इस तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है या किसी बड़े गिरोह के लिए कैरियर के रूप में काम कर रही थी. कार्रवाई के बाद महिला को आगे की जांच के लिए DRI के सुपुर्द कर दिया गया है.
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तस्करी का नेटवर्क सर्च कर रही डीआरआई
डीआरआई अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कोकीन की खेप उसे कहां से मिली, इसकी खरीद-फरोख्त में कौन लोग शामिल हैं और दिल्ली में इसका रिसीवर कौन था. क्या ड्रग्स को भोपाल में सप्लाई किया जाना था. महिला के संपर्कों, यात्रा के रूट और तस्करी के संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. DRI की ओर से NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को आशंका है कि नशे की सप्लाई के लिए रेलमार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है.