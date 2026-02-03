नशे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बौखलाए बदमाश, भोपाल में युवक को खून से लथपथ किया
राजधानी भोपाल में सरेआम गुंडागर्दी की घटनाएं आम हैं. बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया. उसकी हालत गंभीर है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 2:10 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के तलेया थाना इलाके में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. नशे की लत पूरी नहीं करने को लेकर युवक को भारी कीमत चुकानी पड़ी. बदमाशों ने मुस्तुफा नाम के युवक पर हमला कर दिया. युवक पर छुरी से हमला कर आरोपी फरार हो गए. हमले में युवक के हाथ और पीठ और गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती करवाया गया है.
फोन करके नशे का इंतजाम करने को कहा
घायल युवक के दोस्त मोहम्मद हुसैन ने बताया "आरोपी मालिक ने मुस्तुफा को पहले कॉल करके नशे का इंतेज़ाम करने को कहा. जब उसने इससे इंकार किया तो बदमाश ने गालीगलौच शुरू कर दी और देख लेने की धमकी देते हुए कॉल कट कर दिया. कुछ देर बाद बदमाश मालिक ने अपने साथियो साहिल बीना और अनस ताला चाबी के साथ मिलकर छुरी से हमला कर दिया." उसे बचाने की हिम्मत किसी नहीं हुई. चाकू के हमले से युवक खून से लथपथ हो गया.
आरोपियों की तलाश में पुलिस
एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने बताया "मुस्तुफा नाम के युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ है. 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है. युवक को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जायेगा." वहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है "इससे पहले भी बदमाश मालिक और उसके साथियो ने मिलकर मारपीट की थी." इस घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
चाकूबाजी की घटना के बाद दहशत
पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. उनकी पहचान वालों से भी सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, चाकूबाजी की घटना से तलैया पुलिस थाना क्षेत्र के दुकानदारों में दहशत है. लोगों का कहना है कि ये इलाका बदमाशों की शरण स्थली बन गया है.