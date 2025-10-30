ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में उड़ेगी ड्रोन टैक्सी! 200 किलो वजन उठाने में सक्षम, मोहन यादव ने की तारीफ

मध्य प्रदेश में उड़ेगी ड्रोन टैक्सी ( ETV Bharat )