मध्य प्रदेश में उड़ेगी ड्रोन टैक्सी! 200 किलो वजन उठाने में सक्षम, मोहन यादव ने की तारीफ

मध्य प्रदेश में उड़ेगी ड्रोन टैक्सी! 200 किलो वजन उठाने में सक्षम, मोहन यादव ने की तारीफ
भोपाल में आयोजित हुआ ड्रोन एक्सपो, कई सारे एंटरप्रेन्योर ने पेश किए एक से बढ़कर एक ड्रोन, मोहन यादव ने देखा एयर ड्रोन टैक्सी मॉडल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 5:55 PM IST
भोपाल: बहुत जल्द मध्य प्रदेश के आसमान पर भी एयर ड्रोन टैक्सी उड़ती दिखाई देगी. राजधानी भोपाल में आयोजित ड्रोन एक्सपो में ऐसी ही एयर ड्रोन टैक्सी का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने इस एयर टैक्सी को उड़ाकर भी दिखाया गया. एयर ड्रोन टैक्सी बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर के मुताबिक इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी मदद से मरीज और उनके परिजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सके. हालांकि एयर टैक्सी को लेकर अभी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं बनाई गई है और न ही इसकी अनुमति दी गई है.
200 किलो तक की क्षमता ले जाने में होगा सक्षम
ड्रोन टैक्सी बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर पंकज भोजवानी ने बताया कि "उनकी कंपनी के द्वारा ड्रोन के निर्माण के मामले में काफी प्रयोग किए गए हैं. इसी के तहत उन्होंने ड्रोन टैक्सी का मॉडल भी तैयार किया है. इसको स्टूडेंट्स की इच्छा को देखते हुए तैयार किया गया था, क्योंकि छोटे ड्रोन तो बनाए थे, लेकिन इस तरह का बड़ा ड्रोन नहीं बनाया था. इसको स्टूडेंट्स की मदद से करीबन 6 माह में तैयार किया गया. इसमें कई तरह के एडवांस फंक्शन रखे गए हैं.
यह ऑटोमेशन कर लेती है, इसमें प्लान सेट करके लोकेशन डाल देंगे, तो यह खुद नियत स्थान पर जाएगा और खुद व खुद वापस भी आ जाएगा. इसकी भार वहन करने की क्षमता करीबन 15 किलो रखी गई है. यह 5 से 7 किलोमीटर तक जाकर वापस लौट सकता है. पंकज भोजवानी ने बताया कि उनका लक्ष्य इस ड्रोन टैक्सी की क्षमता को 200 किलो क्षमता तक बढ़ाने की है. इसको देखते हुए ड्रोन टैक्सी में पर्याप्त स्पेस रखा गया है. इसके पिछले हिस्से में इतना स्पेस रखा गया है कि मरीज को लिटाया जा सके. इसके साथ ही आगे भी दो लोगों को बैठाया जा सके."
हर सेक्टर में उपयोग हो रहा ड्रोन
ड्रोन की उपयोगिता अब सिर्फ शादी विवाह में फोटो खींचने तक ही सीमित नहीं रही. इनसाइड डिविजन के डारेक्टर सिमरन सिंह कहते हैं कि "अब हर सेक्टर में इसका उपयोग हो रहा है. सर्वे, मैपिंग, नाइट सर्विलांस में भी इसका उपयोग हो रहा है. वे बताते हैं कि राजस्थान के एक सोलर प्लॉट में बहुत चोरियां होती थी. इसके बाद हमने वहां ड्रोन से निगरानी शुरू की और चोर को पकड़ लिया. इसी तरह अभी बहराइच में भेड़ियों को ड्रोन की मदद से ट्रैप किया जा रहा है. करीबन एक साल पहले भोपाल के पास रायसेन में आदमखोर बाघ को भी ड्रोन की मदद से ढूंढने में सफलता मिली थी. अब सरकारी निर्माण योजनाओं के इंस्पेक्शन ड्रोन से हो रहा है."
चौथी क्लॉस से बच्चों को ड्रोन तकनीक सिखाने की तैयारी
ड्रोन और एआई की उपयोगिता बढ़ी तो अब छोटी क्लॉस से बच्चों को ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए कई स्टार्टअप तैयार हुए हैं. आईआईएम से पढ़कर निकले यशवर्धन ने अपने तीन दोस्तों के साथ मलकर ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू किया है. जो देश के अलग-अलग शहरों के स्कूलों में बच्चों को एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी को सरल तरीके से सिखाने का काम कर रहा है.
यशवर्द्धन बताते हैं कि "ड्रोन को बनाना, प्रोग्रामिंग और ड्रोन में एआई के उपयोग की टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं." अर्पित सोनी प्रदेश के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में एआई और ड्रोन डिजाइनिंग के बारे में बताते हैं. इसके लिए अपना अलग सिलेबस भी तैयार किया है. इसमें बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, इसके बाद कोडिंग और एडवांस रोबोटिक्स सिखाया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इसको सीख सके."