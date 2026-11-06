दिल्ली से भोपाल आ रही बस में मिली एम्फेटामाइन ड्रग्स, कीमत करीब 5 करोड़, DRI की बड़ी कार्रवाई
राजधानी भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, करीब 5.32 करोड़ की एम्फेटामाइन ड्रग्स की जबत. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:54 PM IST
भोपाल: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.642 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है. डीआरआई की टीम ने यह कार्रवाई सोनकच्छ टोल प्लाजा पर की, जहां दिल्ली से भोपाल आ रही एक बस को इंटरसेप्ट कर उसमें सवार संदिग्ध तस्कर को पकड़ा गया. इस पूरी खबर की पुष्टि डीआरआई ने की है.
डीआरआई को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी सूचना मिली थी. इसके आधार पर टीम ने सोनकच्छ टोल प्लाजा पर निगरानी रखी और दिल्ली से भोपाल आ रही बस को रोककर तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के कब्जे से 6.642 किलोग्राम एम्फेटामाइन बरामद हुई. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपये बताई जा रही है. DRI ने सोनकच्छ टोल प्लाजा पर बस को इंटरसेप्ट कर यह कार्रवाई की.
हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी पहले से ही बेंगलुरु के एक NDPS केस में आरोपी है और जमानत पर बाहर था. आरोपी के पास से 48 हजार 400 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.
DRI ने आरोपी को NDPS एक्ट के तहत किया गिरफ्तार
डीआरआई अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में एम्फेटामाइन कहां से लाई गई थी, भोपाल में इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी और इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. साथ ही ड्रग्स की सप्लाई चेन और अंतरराज्यीय नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल डीआरआई आरोपी से पूछताछ कर ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क और इसके भोपाल कनेक्शन का पता लगाने में जुटी है.
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15 अक्टूबर को महिला यात्री के पास मिला था 2 करोड़ का मादक पदार्थ
बता दें इससे पहले 15 अक्टूबर को भी डीआरआई ने मादक पदार्थों की तस्करी करते एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया था. महिला के पास से करीब 2.08 करोड़ कीमत का 2.604 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया था. जहां शुरूआती जांच में बरामद पदार्थ में मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि होने का दावा किया गया था. महिला को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था.