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दिल्ली से भोपाल आ रही बस में मिली एम्फेटामाइन ड्रग्स, कीमत करीब 5 करोड़, DRI की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली से भोपाल आ रही बस में मिली एम्फेटामाइन ड्रग्स ( ETV Bharat )

भोपाल: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.642 किलोग्राम एम्फेटामाइन जब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है. डीआरआई की टीम ने यह कार्रवाई सोनकच्छ टोल प्लाजा पर की, जहां दिल्ली से भोपाल आ रही एक बस को इंटरसेप्ट कर उसमें सवार संदिग्ध तस्कर को पकड़ा गया. इस पूरी खबर की पुष्टि डीआरआई ने की है.

डीआरआई को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी सूचना मिली थी. इसके आधार पर टीम ने सोनकच्छ टोल प्लाजा पर निगरानी रखी और दिल्ली से भोपाल आ रही बस को रोककर तलाशी ली. इस दौरान आरोपी के कब्जे से 6.642 किलोग्राम एम्फेटामाइन बरामद हुई. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपये बताई जा रही है. DRI ने सोनकच्छ टोल प्लाजा पर बस को इंटरसेप्ट कर यह कार्रवाई की.