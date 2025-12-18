ETV Bharat / state

'सरहदें बांटती हैं हमें, मैंने कोशिश की है अलीगढ़ से अमेरिका तक सरहदें मिटा सकूं': डॉ. अब्दुल्लाह

ईटीवी भारत को डॉ. अब्दुल्लाह ने बताया कि अलीगढ़ की उर्दू के साथ अमेरिका में कैसे उन्होंने सरहदें मिटाईं और हमज़बां लोगों को साथ लिया.

DR ABDULLAH Interview on ETV Bharat
ईटीवी भारत पर शायर डॉ. अब्दुल्लाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 8:09 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: अपने सपनों की डोर को थामें सरहद पार गया कोई नौजवान अपने साथ अपने गांव अपने शहर और अपने देश को भी ले जाता है. जिस बेचैनी में वो अपने मुल्क से आगे सरहद पार कर एक नये देश में अपनी जिंदगी शुरू करता है, वही बेचैनी उसे एक दिन फिर लौटा लाती है. वॉशिंगटन डीसी में 70 के दशक में अमेरिका में पढ़ने गए डॉ. अब्दुल्लाह की कहानी के एक छोर पर अलीगढ़ है, तो दूसरे छोर पर अमेरिका.

पीएचडी के लिए 1975 में अमेरिका पहुंचे डॉ. अब्दुल्लाह और फिर तलाश किया मेरे शहर, मेरे देश, मेरी माटी के कितने लोग हैं यहां. ये तलाश फिर हमज़बां लोगों तक बढ़ी जिनकी रवायतें एक थीं, खानपान एक थे और हिंदी उर्दू से बनी ज़ुबान एक थी. डॉ अब्दुल्ला ने एक तीसरे ही मुल्क में रहकर दक्षिण एशियाई देशों के दायरे मिटाए. कैसे गांव में छूटे उन नौजवानों को याद रखके उनकी राह आसान बनाई जो डॉ. अब्दुल्ला की तरह अलीगढ़ में रहकर अमेरिका जाने का सपना देखते हैं. इस सबसे इतर डॉ. अब्दुल्लाह एक शायर भी हैं.

शायर डॉ. अब्दुल्लाह से खास बातचीत (ETV Bharat)

अब्दुल्ला अलीगढ़ और अमेरिका, कारवां बनता गया

ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. अब्दुल्लाह बताते हैं, "मैं वॉशिंगटन में पढ़ाई के लिए गया था. स्टेटिस्टिक में पीएचडी कर रहा था. लेकिन अलीगढ़ के अब्दुल्ला की अमेरिका में एक संगठन खड़े कर लेने की कहानी की शुरुआत 1975 में हुई. असल में छात्र रहते हुए मैं वियतनाम की वॉर के बाद प्रोटेस्ट देख रहा था लोगों का. तब मुझे समझ आया कि कलेक्टिव वाइजेस (आवाज) में कितनी बड़ी ताकत है, मैंने हमजबां लोग तलाशे. अलीगढ़ के ही पांच लड़के अमेरिका में और मिले. हांलाकि, मैं इंडियन एसोसिएशन का पहला प्रेसिंडेट भी रहा वहां. खैर, 24 मई 1975 को हमने फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ एलुमिनाई एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमरीका की नींव रख दी." वे बताते हैं अब बड़ी चुनौती थी लोगों को जोड़ना. हम डांस म्यूजिक तो नहीं जानते थे पोएट्री इसका जरिया हो सकती थी, तो हमने उसी से शुरुआत की.

ईटीवी भारत पर डॉ. अब्दुल्लाह की नज्म (ETV Bharat)

17 शहरों में है अलीगढ़ एलुमिनाई ग्रुप की शाखाएं

डॉ. अब्दुल्लाह बताते हैं, "इतने बरस में अलीगढ़ एलुमिनाई का ये ग्रुप दरअसल साऊथ एशियन कॉन्टिनेंट का ग्रुप बन चुका है. 17 शहरों में जिसकी ब्रांचेज हैं. जिनकी ज़ुबान, रवायतें एक जैसी हैं. वो तमाम लोग इसका हिस्सा हैं. हम अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में हर बरस आजादी का जश्न मनाते हैं. बाकी भी स्थानीय स्तर पर एक्टिविटी होती हैं. जिनके जरिए हमारी कोशिश होती है कि हर एक का अपनी जड़ों से जुड़ाव हर हाल में बना रहे. डॉ अब्दुल्लाह कहते हैं, अलीगढ़ के लिए कहा भी जाता है कि ये छूट जाता है, फिर भी छूटता नहीं है किसी सूरत तो देखिए नहीं छूटा है."

Aligarh Connected With America
जावेद अख्तर गोपी चंद नारंग के साथ डॉ. अब्दुल्लाह (ETV Bharat)

एक हजार नौजवानों को तालीम दे चुका हे एल्युमिनाई

डॉ. अब्दुल्ला कहते हैं, "शुरूआत में लंबा समय तो जोड़ने में लगा. फिर एक्टिविटी शुरु हुई. उसके बाद हमने सोचा कि जो छोड़ आए हैं उनकी जवाबदारी भी पूरी करनी है. हांलाकि, अभी ये काम अलीगढ़ तक ही सीमित है. हमारा फेडरेशन अलीगढ़ में रहने वाले नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाता है. इसके जरिए अब तक एक हज़ार लड़के पढ़ चुके हैं.

Poet DR ABDULLAH AMAZING EFFORT
शायर डॉ. अब्दुल्लाह से गुफ्तगू करती शिफाली पांडे (ETV Bharat)

दो तरह से मदद करते हैं. पढ़ाई के लिए तो स्कॉलरशिप है ही जो नॉन रिफेंडेबल है. यानि हम ये अपेक्षा नहीं करते कि नौकरी में आ जाने के बाद वे आगे किसी बच्चे की मदद के लिए फेडरेशन को उसे लौटाएं. दूसरा अगर अमेरिका में नौकरी के लिए कोई नौजवान इम्तेहान देता है तो उसको जो जरूरत होती है . जो फीस लगती है उसमें भी हम मदद करते हैं. इसके अलावा हमारे ही कुछ साथियों ने अलीगढ़ में जहां ज़रूरत हुई एजुकेशन सेक्टर में खासतौर पर मदद की."

मुशायरे के साथ कवि सम्मेलन भी, हर साल दो मेहमान

डॉ. अब्दुल्लाह ने बताया हर साल अमेरिका में मुशायरे और कवि सम्मेलन होते हैं. मुशायरे में भारत से दो और पाकिस्तान से दो शायर आमंत्रित किए जाते हैं. वे बताते हैं कि हम वीकएंड्स में ही कार्यक्रम रखते हैं और कम से कम अमेरिका के दस शहरों में उनके मुशायरे होते हैं. वे एक दूसरे मुल्क को देख समझ पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि अपने मुल्क से निकले लोग किस तरह से एक दीगर देश में अपनों के साथ अपनी दुनिया बसाए हुए हैं.

URDU SPEAKERS IN WASHINGTON
अमेरिका के 17 शहरों में है अलीगढ़ एलुमिनाई ग्रुप की शाखाएं (ETV Bharat)

वो पोटली जो डॉ. अब्दुल्लाह की नज़्म में उतर आई

डॉ. अब्दुल्लाह एक कामयाब शायर भी हैं. वे नज़्में ज्यादा कहते हैं. उनकी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. खास बात ये है कि उनकी शायरी का सब्जेक्ट ज्यादातर नॉस्टेलजिया होता है. अपनी एक नज़्म में जैसे उनकी अपनी ज़िंदगी की पूरी बयानी है. कैसे एक नौजवान कंधे पर पोटली उठाए चलता है और एक दूसरे देश तक पहुंचता है. ये पोटली क्या है. क्यों है और कैसे किन हालात में छोड़ देनी पड़ती है ये पोटली भी.

डॉ अब्दुल्लाह अपनी नज़्म में उस रात की बयानी भी करते हैं छत को ताकते गुजरी वो रात में जिसमें फ्लशबैक की तरह पूरी जिंदगी सामने आ जाती है. जो एक बात वो चलते हुए हमसे कहते हैं, "मुझे लगता है कि सरहदें बांटती हैं हमें. मैंने कोशिश की है अलीगढ़ से अमेरिका तक सरहदें मिटा सकूं".

