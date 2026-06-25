मध्य प्रदेश में SPS से IPS बने 8 अफसर, एक अधिकारी का नाम सीलबंद लिफाफे में
मध्य प्रदेश राज्य सेवा के 8 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड. विभागीय पदोन्नति समिति ने लगाई मुहर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:12 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में बड़ा फैसला हुआ. गुरुवार को मंत्रालय में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के नामों पर विस्तार से विचार किया गया.
मीटिंग में 27 अफसरों के नामों पर मंथन
मीटिंग UPSC सदस्य संजय वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इसमें राज्य पुलिस सेवा के कुल 27 अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता, गोपनीय चरित्रावली (ACR) और अन्य मानकों का परीक्षण किया गया. लंबी चर्चा के बाद 9 रिक्त पदों के लिए विचार किए गए नामों में से 8 अधिकारियों को IPS अवार्ड के लिए मंजूरी दे दी गई.
इन अधिकारियों को मिला IPS अवार्ड
- सीताराम सदभैया (1997 बैच)
- मलय जैन (1998 बैच)
- अमित सक्सेना (1998 बैच)
- निमिषा पांडे (1998 बैच)
- मनीषा पाठक (1998 बैच)
- सुमन गुर्जर (1998 बैच)
- एसएस सराफ (1998 बैच)
- समर वर्मा (1998 बैच)
जांच के कारण अटका एक नाम
सूत्रों के अनुसार SPS अधिकारी राजेश मिश्रा का मामला विभागीय जांच लंबित होने के कारण सीलबंद लिफाफे में रखा गया है. ऐसे मामलों में DPC अधिकारी के रिकॉर्ड पर विचार तो करती है, लेकिन अंतिम निर्णय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम आने तक सुरक्षित रखा जाता है.
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जल्द जारी होगी अधिसूचना
DPC की अनुशंसा अब केंद्र सरकार और संबंधित औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद अधिसूचना के रूप में जारी की जाएंगी. अधिसूचना जारी होते ही चयनित अधिकारियों को IPS कैडर आवंटित किया जाएगा और वे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में पदस्थ माने जाएंगे. IPS पदोन्नति की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय और संबंधित अधिकारियों के बीच उत्साह का माहौल है.
लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को अब भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. राजेश मिश्रा के मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि विभागीय जांच पूरी होने के बाद उनके भविष्य पर अंतिम फैसला होगा.