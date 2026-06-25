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मध्य प्रदेश में SPS से IPS बने 8 अफसर, एक अधिकारी का नाम सीलबंद लिफाफे में

मध्य प्रदेश राज्य सेवा के 8 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड ( ETV BHARAT )