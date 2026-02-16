माइक्रोचिप से होगी कुत्तों की मॉनिटरिंग, कालापानी में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट डॉग शेल्टर
डॉग बाइट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर, माइक्रोचिप से होगी कुत्तों की निगरानी, कालापानी में बनेगा प्रदेश का पहला स्मार्ट डाग शेल्टर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 5:15 PM IST
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल: सड़कों पर बढ़ते डॉग बाइट के मामलों से देश में श्वानों को लेकर डर का माहौन बन गया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते डॉग बाइट को लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से जबाव मांगा है. जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए कालापानी में प्रदेश का पहला स्मार्ट डॉग शेल्टर होम बनाने की तैयारी हो रही है. यहां हर कुत्ते की पहचान माइक्रोचिप से होगी और उसका पूरा मेडिकल व मूवमेंट रिकार्ड ऑनलाइन दर्ज रहेगा.
कोर्ट की सख्ती के बाद जमीन पर उतरेगा प्लान
देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों और बढ़ती आबादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्यों से जवाब मांग रहा है. मध्य प्रदेश ने भी अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है. इधर विशेषज्ञों का मानना है कि, अब तक आबादी नियंत्रण न होने की मुख्य वजह कागजों में ज्यादा काम होना है, बजाय जमीनी स्तर के. हालांकि नगर निगम ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन से 20 एकड़ जमीन मांगी है और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दे दिया है. यदि स्मार्ट शेल्टर के हाउस के लिए जमीन उपलब्ध होती है, तो साल के अंत तक इस मॉडल डॉग शेल्टर का निर्माण पूरा हो सकता है.
शहर में 1.25 लाख कुत्ते, सिस्टम पर रोक का दबाव
डॉग लवर्स कविता भावनानी का कहना है कि, ''भोपाल में करीब 1.25 लाख आवारा कुत्ते हैं. इस हिसाब से शहर को कम से कम पांच बड़े शेल्टर की जरूरत है, लेकिन अब तक जमीन और फंड की कमी सबसे बड़ी अड़चन रही है. निगम ने अलग-अलग खसरों की पहचान कर प्रशासन को विकल्प दिए हैं, ताकि आवंटन में देरी न हो. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि इस बार फाइलें लंबित नहीं रहने दी जाएंगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राजधानी में प्रदेश के पहले स्मार्ट डाग शेल्टर का शुभारंभ होगा.''
माइक्रोचिप से होगी हर कुत्ते की डिजिटल पहचान
इस प्रोजेक्ट का सबसे हाईटेक पहलू माइक्रोचिप तकनीक है. पहले नसबंदी किए गए कुत्तों की गर्दन में माइक्रोचिप लगाई जाएगी. जिससे स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि कुत्ता किस इलाके से पकड़ा गया, उसकी नसबंदी कब हुई और उसका हेल्थ रिकार्ड क्या है. इससे दोबारा पकड़ने की जरूरत कम होगी और फर्जी आंकड़ों पर भी रोक लगेगी.
हिंसक-बीमार कुत्तों के लिए अलग-अलग जोन
शेल्टर में घायल, गंभीर रूप से बीमार और आक्रामक कुत्तों के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए जाएंगे. जिन कुत्तों ने किसी क्षेत्र में काटने की घटनाएं की हैं, उन्हें सामान्य कुत्तों से अलग रखा जाएगा. इससे संक्रमण का खतरा भी घटेगा और सुरक्षा भी बढ़ेगी. वर्तमान में अरवालिया, कोलार थुआ खेड़ा और आदमपुर छावनी में तीन एबीसी सेंटर संचालित हैं, जिनकी क्षमता लगभग 150-150 कुत्तों की है. फिलहाल करीब 250 कुत्तों की नसबंदी प्रक्रिया जारी है. लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है, मौजूदा ढांचा नाकाफी साबित हो रहा है.
पालतू जानवरों के लिए भी खास सुविधा
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने बताया कि, ''कालापानी में खुलने वाला प्रस्तावित शेल्टर में डे-केयर की सुविधा भी होगी. डॉग लवर्स अपने पालतू कुत्तों को यहां नाममात्र शुल्क पर छोड़ सकेंगे. भोजन, नियमित जांच और देखभाल की व्यवस्था रहेगी. इसका संचालन एक अधिकृत एजेंसी के माध्यम से होगा ताकि सेवा प्रोफेशनल तरीके से मिल सके.''