मध्य प्रदेश में डॉग्स के आगे लाचार होते शहर, हर दिन 66 कुत्तों की नसबंदी, पैदा हो रहे 60 हजार
भोपाल में 70 साल की बुजुर्ग महिला और बिजनेसमैन को कुत्तों ने काटा, दोनों अस्पताल में भर्ती. स्ट्रीट डॉग कंट्रोल पर विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:36 AM IST
भोपाल: राजधानी में एक ही कालोनी में दो लोगों पर आवारा कुत्तों के द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार बुधवार को कोलार रोड स्थित यूबी सिटी कालोनी में कुछ ही घंटों के अंतराल में आवारा कुत्तों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 40 वर्षीय बिजनेसमैन पर हमला कर दिया. जिससे दोनों घायलों के पैरों में गंभीर घाव हुए, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इधर, एक ही कालोनी में दो लोगों पर हमले की घटना ने रहवासियों में दहशत पैदा कर दी है. बता दें कि शहर में स्ट्रीट डाग की बढ़ती आबादी और नसबंदी के सीमित इंतजाम इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में हर साल करीब 60 हजार नए स्ट्रीट डॉग पैदा हो रहे हैं, जबकि नगर निगम रोजाना महज 66 से 70 कुत्तों की नसबंदी ही कर पा रहा है.
एक ही कालोनी में दो हमले, रहवासियों में दहशत
बता दें कि यूबी सिटी कालोनी में बुधवार दोपहर आवारा कुत्तों ने पहले 40 वर्षीय बिजनेसमैन अभय परिहार पर हमला किया. उनके पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दूसरी घटना में 70 वर्षीय थामस नाम की बुजुर्ग महिला को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया. परिजन उन्हें कोलार स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. रहवासियों का आरोप है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. रहवासियों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.
आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज, नसबंदी के इंतजाम पीछे
भोपाल में स्ट्रीट डाग की समस्या केवल हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आबादी नियंत्रित करने की कमजोर व्यवस्था भी बड़ी वजह है. शहर में सवा लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, लेकिन उनकी नसबंदी के लिए पर्याप्त एबीसी सेंटर और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में हर साल करीब 60 हजार नए स्ट्रीट डाग पैदा हो रहे हैं. इसके मुकाबले सालभर में लगभग 25 हजार कुत्तों की ही नसबंदी हो पा रही है.
नौ सेंटर की जरूरत, लेकिन तीन ही सक्रिय
नियमों के अनुसार प्रत्येक 10 वार्ड पर एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर (ABCC) होना चाहिए. इस हिसाब से भोपाल में करीब नौ सेंटर की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अरवलिया, आदमपुर छावनी और कजलीखेड़ा में केवल तीन सेंटर संचालित हैं. वहीं, भानपुर में चौथा सेंटर इस साल के अंत तक शुरू करने की तैयारी है. इसके बाद भी पांच सेंटरों की कमी बनी रहेगी. हालांकि नगर निगम ने अतिरिक्त सेंटरों के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
रोजाना 250 नसबंदी की जरूरत, हो रहे सिर्फ 66 से 70 आपरेशन
नगर निगम के वेट डा. डीपी सिंह के अनुसार "शहर में स्ट्रीट डाग की आबादी नियंत्रित करने के लिए रोजाना 225 से 250 कुत्तों की नसबंदी जरूरी है, लेकिन वर्तमान में तीनों सेंटरों में मिलाकर सिर्फ 66 से 70 कुत्तों का ही आपरेशन हो पा रहा है. प्रत्येक सेंटर में औसतन 22 से 23 कुत्तों की नसबंदी होती है." अधिकारियों का मानना है कि सभी नौ सेंटर शुरू हो जाएं तो एक साल में आबादी को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं. मौजूदा व्यवस्था में इस काम में कम से कम पांच साल लग सकते हैं.
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मेटिंग सीजन और भोजन की कमी से भी बढ़ती आक्रामकता
वेटनरी डा. एसके तिवारी बताते हैं कि "अक्टूबर से जनवरी तक कुत्तों का मेटिंग सीजन रहता है. इस दौरान कुत्ते झुंड में घूमते हैं और उनके व्यवहार में आक्रामकता बढ़ सकती है. उन्हें पत्थर मारना, डराना या छेड़ना हमले की वजह बन सकता है. इसके अलावा भोजन की कमी भी एक कारण है. पहले घरों का बचा खाना कुत्तों को मिल जाता था, लेकिन अब गीले कचरे में भोजन फेंके जाने से उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता. वहीं पुराने भोपाल के कुछ इलाकों में कुत्तों को कच्चा या खराब मांस खिलाने की शिकायतें भी सामने आती हैं. इससे भी कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं."
600 कुत्तों की क्षमता वाले सेंटर, आबादी सवा लाख से ज्यादा
शहर के तीनों एबीसी सेंटरों की कुल क्षमता करीब 600 कुत्तों की बताई गई है. ये सेंटर मुख्य रूप से नसबंदी और टीकाकरण का काम करते हैं, स्थायी शेल्टर होम नहीं हैं. ऐसे में कुत्तों की बढ़ती आबादी के सामने मौजूदा व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है. एक तरफ भोपाल को 2030 तक रेबीज मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है, दूसरी तरफ डाग बाइट की घटनाएं लगातार चुनौती बनी हुई हैं.