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मध्य प्रदेश में डॉग्स के आगे लाचार होते शहर, हर दिन 66 कुत्तों की नसबंदी, पैदा हो रहे 60 हजार

हर दिन 66 कुत्तों की नसबंदी, पैदा हो रहे 60 हजार ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में एक ही कालोनी में दो लोगों पर आवारा कुत्तों के द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार बुधवार को कोलार रोड स्थित यूबी सिटी कालोनी में कुछ ही घंटों के अंतराल में आवारा कुत्तों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 40 वर्षीय बिजनेसमैन पर हमला कर दिया. जिससे दोनों घायलों के पैरों में गंभीर घाव हुए, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इधर, एक ही कालोनी में दो लोगों पर हमले की घटना ने रहवासियों में दहशत पैदा कर दी है. बता दें कि शहर में स्ट्रीट डाग की बढ़ती आबादी और नसबंदी के सीमित इंतजाम इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में हर साल करीब 60 हजार नए स्ट्रीट डॉग पैदा हो रहे हैं, जबकि नगर निगम रोजाना महज 66 से 70 कुत्तों की नसबंदी ही कर पा रहा है.

एक ही कालोनी में दो हमले, रहवासियों में दहशत