इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, सड़क पर बैठे आरिफ मसूद, सरकार को कहा शर्म करो
भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन तेज, कांग्रेस के नेताओं ने कमला पार्क पहुंचकर किया समर्थन. रिपोर्ट- आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 9:00 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन लगातार जारी है. कमला पार्क क्षेत्र में धरने पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है. मंगलवार रात कांग्रेस के कई नेता प्रदर्शनकारियों के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं.
मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "यह बड़ी शर्म की बात है कि इंटर्न डॉक्टर अपनी जायज मांग को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार गंभीरता से उनकी बात नहीं सुन रही है. सरकार स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का तत्काल फैसला करें. अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस भी डॉक्टरों के साथ आंदोलन में शामिल होगी. जरूरत पड़ी तो मैं सैकड़ों लोगों के साथ इसी धरनास्थल पर बैठ जाऊंगा."
कलेक्टर बोले- सरकार से बातचीत जारी
वहीं, प्रदर्शनकारी डॉक्टर अनिकेत शर्मा का कहना है कि वे अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं. जब तक स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. वहीं भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, "अभी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, यह अच्छी बात है. सरकार के साथ उनकी वार्ता चल रही है. मैं समझता हूं कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकलना चाहिए. सरकार को भी छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए."
आश्वासन नहीं, लिखित आदेश पर अड़े डॉक्टर
इधर एडिशानल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा, " हमने डॉक्टर्स से बात की है कि वह रास्ता जाम नहीं करें. ट्रेफिक जाम की स्थिति को देखते हुए इंतजाम किए जा रहे है." इंटर्न डॉक्टर मौजूदा स्टाइपेंड 14 हजार 377 रुपए को बढ़ाकर 30 हजार रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं. लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.
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कांग्रेस के नेताओं के धरना स्थल पर पहुंचने के बाद आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है. ऐसे में आने वाले समय में सरकार और प्रदर्शनकारी इंटर्न डॉक्टरों के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना है. फिलहाल डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.