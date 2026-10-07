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डॉक्टर ने पूर्व प्रेमिका और उसके भाई पर चलाई गोली, जान देने की खुद की कोशिश रही नाकाम

सांकेतिक तस्वीर ( Source: IANS )

भोपाल: भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके चचेरे भाई पर एयरगन से फायर कर दिया. घटना के बाद आरोपी डॉक्टर ने अपने घर पहुंचकर आत्महत्या की कोशिश की. दोस्तों की नजर पड़ने पर उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. वहीं, युवती और उसके भाई भी हमले में घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है. पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है.