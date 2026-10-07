डॉक्टर ने पूर्व प्रेमिका और उसके भाई पर चलाई गोली, जान देने की खुद की कोशिश रही नाकाम
भोपाल में डॉक्टर ने पूर्व प्रेमिका और उसके भाई पर किया फायर, बाद में आत्महत्या करने की कोशिश की. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:24 PM IST
भोपाल: भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके चचेरे भाई पर एयरगन से फायर कर दिया. घटना के बाद आरोपी डॉक्टर ने अपने घर पहुंचकर आत्महत्या की कोशिश की. दोस्तों की नजर पड़ने पर उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. वहीं, युवती और उसके भाई भी हमले में घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए भर्ती करवा दिया है. पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है.
डॉक्टर ने पूर्व प्रेमिका और उसके भाई पर चलाई गोली
भोपाल में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक पीजी डॉक्टर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके चहेरे भाई पर एयरगन से फायर कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद डॉक्टर ने खुद भी अपनी जान देने की कोशिश की लेकिन समय रहते उसके दोस्तों ने देख लिया और उसे बचा लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर नवीन रुहेला और महिला डॉक्टर एक ही कॉलोनी में अलग-अलग मकानों में रहते हैं. दोनों आरकेडीएफ में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं. करीब डेढ़ साल तक दोनों के बीच लिव-इन रिलेशन रहा था. लगभग छह महीने पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था और वह अलग रहने लगे थे.
गांधीनगर थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी के मुताबिक मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. घायलों के बयान लिए जा रहे हैं. आरोपी भी अस्पताल में भर्ती है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.
बातचीत के बहाने घर पहुंचा था आरोपी
बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर सोमवार को ही अपने चचेरे भाई के साथ गुजरात से भोपाल लौटी थी. मंगलवार रात करीब 11 बजे नवीन उसके घर पहुंचा. बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि नवीन ने एयरगन से महिला डॉक्टर के सिर और उसके चचेरे भाई के सीने व पेट पर फायर कर दिया. फायरिंग में दोनों घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
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घटना के बाद खुदकुशी की कोशिश
पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी नवीन अपने घर पहुंचा और आत्महत्या की कोशिश की. इसी दौरान उसके दोस्तों ने उसे देख लिया. दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है.