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भोपाल Dmart में 5000 मीट्रिक टन शक्कर स्टॉक होने की अफवाह, जांच टीम पहुंची तो सामने आई सच्चाई

डी-मार्ट में 5,000 मीट्रिक टन नहीं थी शक्कर, एक गलती से 50 टन बन गई 5000 मीट्रिक, भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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दिल्ली की टीम ने रिकॉर्ड और स्टॉक का किया मिलान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 2:53 PM IST

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भोपाल: त्योहारी सीजन में शक्कर की कीमतों और जमाखोरी पर निगरानी के बीच भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित डी-मार्ट का स्टाक जांच के दायरे में आ गया है. ऑनलाइन पोर्टल पर यहां 5,000 मीट्रिक टन शक्कर का स्टॉक दर्ज मिला, जबकि दिल्ली से पहुंची शक्कर संचालनालय की टीम ने मौके पर जांच की तो करीब 50 मीट्रिक टन शक्कर मिली. अधिकारियों की जांच में सामने आया कि स्टॉक की मात्रा दर्ज करने के दौरान इकाई को लेकर गलती हुई थी.

क्विंटल की जगह मीट्रिक टन में चढ़ा आंकड़ा

जांच में यह बात सामने आई कि डी-मार्ट की ओर से करीब 5,000 क्विंटल शक्कर का स्टॉक दर्ज किया जाना था, लेकिन जानकारी भरते समय यही संख्या मीट्रिक टन में दर्ज हो गई. इससे पोर्टल पर वास्तविक मात्रा से कई गुना अधिक स्टॉक दिखाई देने लगा. वहीं प्रबंधन की ओर से गलती की जानकारी ई-मेल के जरिए देने की बात कही गई, लेकिन जांच टीम को बताया गया कि जिस ई-मेल पते पर सूचना भेजी गई थी, वह सही नहीं था. इस वजह से सूचना संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकी.

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5,000 मीट्रिक टन नहीं 50 टन निकली शक्कर (Etv Bharat)

दिल्ली की टीम ने रिकॉर्ड और स्टॉक का किया मिलान

मामला सामने आने के बाद गुरुवार को दिल्ली से शक्कर संचालनालय की टीम भोपाल पहुंची. टीम ने डी-मार्ट में मौजूद शक्कर की भौतिक स्थिति देखी और ऑनलाइन दर्ज जानकारी से उसका मिलान किया. इस दौरान प्रबंधन से स्टाक से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए. वहीं प्रबंधन के बयान दर्ज करने के साथ सही ई-मेल पते पर स्टाक संबंधी जानकारी दोबारा भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

एंट्री में गड़बड़ी की वजह से फैला भ्रम

जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रमान सिंह जादौन ने बताया, '' दिल्ली से आई टीम ने डी-मार्ट में शक्कर के स्टाक की जांच की है. इस जांच में स्टाक की ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी सामने आई है. उनके अनुसार मौके पर उपलब्ध मात्रा और पोर्टल पर दर्ज आंकड़े में अंतर का कारण रिकार्ड में हुई एंट्री की गलती बताई गई है. अब संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है.

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सरकार ने तय कर रखी स्टॉक की सीमा

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा शक्कर की कीमतों में अनावश्यक तेजी और जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक पर निगरानी की जा रही है. इसके तहत एक स्थान पर अधिकतम 4,000 क्विंटल शक्कर रखने और स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करने का प्रावधान है. ऐसे में डी-मार्ट के रिकॉर्ड में 5,000 क्विंटल की जगह मीट्रिक टन में एंट्री दर्ज होने और समय पर अधिकारियों को जवाब नहीं मिलने के कारण यह नौबत बनी.

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