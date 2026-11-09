दीपावली की रात भोपाल में 25 स्थानों पर भड़की आग, मकान के अंदर फंसी महिला को बचाया
भोपाल में दीपावली की रात आग का तांडव. फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दिखाई जांबाजी. मुश्किल से संभाले हालात. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:35 AM IST
भोपाल : दीपावली की रात राजधानी भोपाल में आतिशबाजी और दीपों की रोशनी के बीच आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 25 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं. कचरे के ढेर में आग लगी तो कहीं घर और फ्लैट आग की चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
घोड़ा नक्कास में महिला का रेस्क्यू
दीपावली की रात घोड़ा नक्कास इलाके में एक मकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर फंसी एक महिला को दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद टीम ने आग बुझाने की कार्रवाई की. समय रहते महिला को बाहर निकाल लिए जाने से बड़ा हादसा टल गया. आगजनी की बड़ी घटना गांधीनगर की ग्रीन-वे कॉलोनी स्थित एक मल्टी के फर्स्ट फ्लोर पर बने फ्लैट में हुई.
दीपक से पर्दे में आग लगने के बाद हादसा
दीपावली पर फ्लैट में दीपक जलाए गए थे. घर के बाहर नीचे रखे दीपक से पर्दे में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया. नगर निगम की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर फाइटर पंकज यादव ने अपनी टीम के साथ कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक फ्लैट में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, कपड़े, रसोई का सामान जलकर खाक हो चुका था. घर में नकदी और सोने-चांदी के जेवर भी आग की भेंट चढ़ गए. हादसे के वक्त परिवार घर पर मौजूद नहीं था. परिवार लक्ष्मी पूजन करने के बाद रिश्तेदारों से मिलने गया था. इसी दौरान हादसा हो गया.
रहवासियों ने लगाए बिल्डर पर आरोप
मल्टी के रहवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है "मल्टी में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. इस संबंध में कई बार बिल्डर को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई. यदि मल्टी में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन होते तो नुकसान को कम किया जा सकता था." उधर, लाल मस्जिद के पास रफीकिया स्कूल के नजदीक गली में कचरे के ढेर में आग लग गई. कचरे में फ्रिज का वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था. रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई. आग और धुएं के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
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इन इलाकों में भी पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमें
दीपावली की रात शहर के अलग-अलग हिस्सों से आग लगने की सूचनाएं मिलीं. इनमें प्रमुख रूप से जुमेराती, कुंदन नमकीन, लाल मस्जिद, सेकंड नंबर बस स्टॉप, मामा होटल के पास, धर्म कांटा, कबाड़खाना, कटारा हिल्स, नीलबढ़ , डीपीएस स्कूल के पास, गांधीनगर और होली फैमिली स्कूल के पीछे के इलाके शामिल हैं. सभी स्थानों पर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमों को रवाना किया गया. दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की. फायर अधिकारी शक्ति तिवारी के मुताबिक "दीपावली की रात शहर के अलग-अलग इलाकों से आग लगने की सूचनाएं प्राप्त हुईं. सभी जगहों पर टीमों ने समय रहते आग पर काबू पाया. घोड़ा नक्कास में आग के दौरान एक महिला को घर से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया."