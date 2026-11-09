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दीपावली की रात भोपाल में 25 स्थानों पर भड़की आग, मकान के अंदर फंसी महिला को बचाया

दीपावली की रात भोपाल में 25 स्थानों पर भड़की आग ( ETV BHARAT )

भोपाल : दीपावली की रात राजधानी भोपाल में आतिशबाजी और दीपों की रोशनी के बीच आगजनी की घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया. शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 25 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं. कचरे के ढेर में आग लगी तो कहीं घर और फ्लैट आग की चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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