ETV Bharat / state

अक्टूबर-नवम्बर में 50-50, जानिए बीते पचास साल में किस महीने किस तारीख पर पड़ी दिवाली

भोपाल: इस बार कब है दिवाली. गणेश उत्सव बीतते ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है ये. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बीते 19 साल में अक्टूबर और नवम्बर की तारीखों में दीपावली का अनुपात फिफ्टी फिफ्टी रहा है. अगर 1986 से आने वाले दस साल यानि 2036 में दिवाली किस दिन पड़ेगी ये डेटा देखें तो 26 बार दीपावली अक्टूबर के महीने में और 25 बार नवम्बर के महीने में आई है. नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारु ने पूरे 51 साल का ब्यौरा निकाला है.

सारिका घारु ने बताया कि, ''अगर जल्दी दीपावली आती है तो बीते सालों में सबसे जल्दी दीपावली 17 अक्टूबर को मनाई गई. इस बार आठ अक्टूबर को आई दीपावली को ऐसे में अपवाद माना जा सकता है. जबकि जब ये तारीख डिले होती है नवम्बर में दीपावली 14 नवम्बर को पड़ती है.'' सारिका घारू के अनुसार, 1986 से 2036 के बीच कुल 51 दीपावली में से कुल 26 बार दीपावली अक्टूबर के महीने में तथा 25 बार नवंबर के महीने में आ रहा है. यह डेटा दिखाता है कि दोनों महीनों के बीच का अनुपात लगभग 50-50% का है, जो हमारे कैलेंडर की सटीकता को दर्शाता है.''

सारिका घारू बताती हैं कि, ''ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित 365 दिन का है, जबकि हिंदू पंचांग चंद्र-सौर गणना पर चलता है. इसका एक वर्ष 354 दिन का होता है. इसी 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिकमास कहते हैं.'' सारिका ने बताया कि, ''11 दिनों का यह सालाना अंतर और हर तीसरे साल जुड़ने वाला अधिकमास मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं, जिससे ठीक 19 साल बाद दीपावली वापस लगभग उसी तारीख पर लौट आती है. जैसे कि 2001 में दीपावली 14 नवंबर को थी 19 साल बाद 2020 में फिर 14 नवंबर को आई.''

हर साल बदलती है दीपावली की तारीख (ETV Bharat)

देखिए किस बरस किस तारीख को आई थी दिवाली

सारिका घारू कहती हैं कि, ''दीपावली सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के उस बेहतरीन खगोलीय विज्ञान का प्रमाण है, जो चंद्रमा और सूर्य की जुगलबंदी को हमारे जीवन और त्योहारों से जोड़ता है. ये आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर दीपावली की तारीख पांच नवम्बर और 26 अक्टूबर को पड़ी है.''



वर्ष 1986 दिन शनिवार और तारीख 1 अक्टूबर

वर्ष 1987 दिन गुरुवार तारीख 22 अक्टूबर

वर्ष 1988 दिन मंगलवार 8 नवम्बर

वर्ष 1989 दिन शनिवार 28 अक्टूबर

वर्ष 1990 दिन बुधवार 17 अक्टूबर

वर्ष 1991 दिन मंगलवार पांच 5नवम्बर

वर्ष 1992 दिन रविवार 25 अक्टूबर

1993 दिन शनिवार 13 नवम्बर

1994 दिन गुरुवार 3 नवम्बर

1995 दिन सोमवार 23 अक्टूबर

1996 दिन रविवार 10 नवम्बर

1997 दिन गुरुवार 30 अक्टूबर

1998 दिन सोमवार 19 अक्टूबर

1999 दिन रविवार 7 नवम्बर

2000 - 26 अक्टूबर गुरुवार

2001 - 14 नवम्बर बुधवार

2002 - 4 नवम्बर सोमवार

2003 - 25 अक्टूबर शनिवार

2004 - 12 नवम्बर शुक्रवार

2005 - 1 नवम्बर मंगलवार

2006 - 21 अक्टूबर शनिवार

2007 - 9 नवम्बर शुक्रवार

2008 - 28 अक्टूबर मंगलवार

2009 - 17 अक्टूबर शनिवार

2010 - 5 नवम्बर शुक्रवार

2011 - 26 अक्टूबर बुधवार

2012 - 13 नवम्बर मंगलवार

2013 - 3 नवम्बर रविवार

2014 - 23 अक्टूबर गुरुवार

2015 - 11 नवम्बर बुधवार

2016 - 30 अक्टूबर रविवार

2017 - 19 अक्टूबर गुरुवार

2018 - 7 नवम्बर बुधवार

2019 - 27 अक्टूबर रविवार

2020 - 14 नवम्बर शनिवार

2021 - 4 नवम्बर गुरुवार

2022 - 24 अक्टूबर सोमवार

2023 - 12 नवम्बर रविवार

2024 - 31 अक्टूबर गुरुवार

2025- 20 अक्टूबर सोमवार

2026 - 8 नवम्बर रविवार

2027 - 29 अक्टूबर शुक्रवार

2028 - 17 अक्टूबर मंगलवार

2029 - 5 नवम्बर सोमवार

2030 - 26 अक्टूबर शनिवार

2031- 14 नवम्बर शुक्रवार

2032- 2 नवम्बर मंगलवार

2033- 22 अक्टूबर शनिवार

2034 - 10 नवम्बर शुक्रवार

2035- 30 अक्टूबर मंगलवार

2036- 18 अक्टूबर शनिवार