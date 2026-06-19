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मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर नहीं होगी बोरियत, मिलेंगी गेमिंग जोन, ड्राइव इन सिनेमा जैसी कई सुविधाएं

भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर कई प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की तैयारी. 15 रेलवे स्टेशनों से होगी शुरुआत.

MP RAILWAY STATION MODERN AMENITIES
स्टेशनों पर कई नई सुविधाएं मिलेंगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:27 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही गेमिंग जोन, डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर और ड्राइव इन सिनेमा जैसे कई तरह की सुविधाएं मिलने जा रही हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की जा रही है.

इसकी शुरूआत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों से की जाएगी. इन स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के तहत स्टार्टअप के लिए भी जगह उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि रेलवे स्टेशन को आर्थिक विकास के केन्द्र के रूप में तैयार किया जा सके.

80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास

रेलवे मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं के साथ स्थानीय कला और संस्कृति के हिसाब से विकसित किया जा रहा है. इसमें भोपाल मंडल के 17 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है. नर्मदापुरम, शाजापुरा का काम पूरा हो चुका है.

BHOPAL DIVISION RAILWAY STATIONS
रेलवे स्टेशन पर गेमिंग जोन, इंटरटेनमेंट जोन की मिलेगी सुविधा (ETV Bharat)

वहीं भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंजबासौदा, सांची, इटारसी जंक्शन, हरदा, खिरकिया, बनापुरा, ब्यावरा-राजगढ़, गुना, रुठियाई, अशोकनगर और शिवपुरी रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है. इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट, फ्री वाई-वाई, वेटिंग लाउंज, दिव्यांगजन के अनुकूल सुविधाओं के अलावा रेल्वे स्टेशन की इमारतों को स्थानीय धरोहर की डिजाइन से तैयार किया जा रहा है. हाल ही में मध्य प्रदेश के कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा का काम पूरा हो चुका है.

स्टेशनों पर कई नई सुविधाएं मिलेंगी

इन सुविधाओं के अलावा अब इन रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल मंडल सौरभ कटारिया कहते हैं, "रेलवे स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं के साथ उनके मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही स्टेशनों पर बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है, इसलिए यह व्यवसायिक गतिविधियों का केन्द्र बने, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं."

AMRIT BHARAT STATION SCHEME
रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं (ETV Bharat)

गेमिंग जोन जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी

रेलवे स्टेशन पर गेमिंग जोन, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट जोन, ड्राइव इन सिनेमा आदि सुविधाओं के अलावा कई नए तरह के नए आइडिया के साथ उद्यमियों, स्टार्टअप्स, फर्म और दूसरे तमाम संस्थानों से रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कमर्शियल स्थानों के उपयोग के लिए प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं. स्टेशन पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट, एटीएम, नई सुविधाओं के साथ वेटिंग लाउंज, डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जैसी कई सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं.

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