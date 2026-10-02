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दीपावली और छठ पर घर जाना होगा आसान, इन रूटों पर 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें अपना स्टेशन

दीपावली और छठ पर घर जाना होगा आसान ( Source: Getty Image )

इटारसी: त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रा करने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है. दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल ने इटारसी होकर चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों से मुंबई, पुणे सहित उत्तर प्रदेश के मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर सिटी और बनारस जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.