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दीपावली और छठ पर घर जाना होगा आसान, इन रूटों पर 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, चेक करें अपना स्टेशन

भोपाल मंडल ने जारी की ट्रेनों की समय-सारणी, पुणे-मुंबई से गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर और वारणसी के लिए अतिरिक्त ट्रेन सुविधा.

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दीपावली और छठ पर घर जाना होगा आसान (Source: Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:26 PM IST

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इटारसी: त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रा करने वालों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है. दीपावली और छठ पर्व के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल ने इटारसी होकर चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों से मुंबई, पुणे सहित उत्तर प्रदेश के मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर सिटी और बनारस जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि "रेल प्रशासन के अनुसार लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ स्पेशल 11 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी. इटारसी में ट्रेन का आगमन रात 11:56 बजे और प्रस्थान अगले दिन रात 12:01 बजे होगा. पुणे-गोरखपुर दैनिक स्पेशल 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक संचालित होगी. यह ट्रेन इटारसी रात 9:10 बजे पहुंचेगी और 9:20 बजे रवाना होगी. वापसी में गोरखपुर-पुणे स्पेशल इटारसी दोपहर 12:10 बजे आएगी."

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इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चलेगी. इटारसी में इसका समय दोपहर 1:05 से 1:15 बजे रहेगा. पुणे-गाजीपुर सिटी स्पेशल 13 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी. इटारसी में इसका समय रात 9:15 से 9:20 बजे रहेगा.

वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस स्पेशल 14 अक्टूबर से 19 नवंबर तक संचालित होगी. इटारसी में इसका आगमन रात 11:56 बजे और प्रस्थान अगले दिन 12:01 बजे होगा. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी और आरक्षण की स्थिति की पुष्टि अधिकृत रेलवे माध्यमों से करें.

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