ETV Bharat / state

सरकारी बाबू ने अपने ही विभाग को लगा दिया 1.55 करोड़ का चूना, जांच कमेटी में आरोपी का भी नाम

नौशाद अली के अनुसार विभिन्न वेंडरों जैसे जवाहर टेंट हाउस और स्वीट्स के बिलों में स्वीकृत राशि से लाखों रुपए का अधिक भुगतान यानि डबल पेमेंट दर्शाया गया है. वहीं कैश बुक के कई पृष्ठों पर एक ही राशि को दो-दो बार प्रविष्ट कर कुल 1 करोड़ 55 लाख, 43,356 रुपए का ऐसा वित्तीय जाल बुना गया, जिसका अब तक कोई वैध हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया जा सका. बता दें कि यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है.

वहीं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान क्रीड़ा निधि के अंतर्गत प्राप्त आवंटन और व्यय की जब गहन जांच की गई, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच दल को वाउचर रजिस्टर और बैंक स्टेटमेंट की तुलना करने पर 60,47,272 रुपए और 30,93,572 रुपए के हिसाब-किताब में अंतर मिला.

इस मामले में शिकायतकर्ता फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भोपाल चैम्बर के सचिव नौशाद अली का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों और विभागीय ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय भोपाल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी सीजे जायसन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की लंबी फेहरिस्त है.

भोपाल: राजधानी में कार्यरत जिला शिक्षा विभाग के लिपिक पर स्कूल शिक्षा विभाग के करोड़ों रुपये का हेरफेर करने का आरोप है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिस आधिकारिक समिति का गठन किया गया, उसमें मुख्य आरोपित कर्मचारी को ही बतौर सदस्य शामिल कर लिया है. हालांकि अब इस मामले की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, लोकायुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से की गई है. इधर स्कूल शिक्षा विभाग के सयुंक्त संचालक ने सीजे जायसन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

भोपाल डीईओ कार्यालय में घोटाला (ETV Bharat)

दो सरकारी आवास का अवैध लाभ, सरकारी खजाने से भरा पैसा

वित्तीय गबन के साथ-साथ आरोपित कर्मचारी पर शासकीय पद का दुरुपयोग कर दोहरे आवास का लाभ उठाने का भी आरोप है. प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि सीजे जायसन को पूर्व से ही शासकीय आवास आवंटित था. इसके बावजूद, उन्होंने BHEL भोपाल में एक अन्य एन-3 टाइप आवास भी अलॉट करवा लिया और वहां नियमविरुद्ध तरीके से निवास करने लगे. नियमों के विपरीत दो-दो आवासों पर कब्जा रखने के साथ ही उन्होंने लंबे समय तक शासकीय आवास का नियमित किराया भी जमा नहीं किया. वहीं संपदा संचालनालय के रिकॉर्ड के अनुसार शिकायत होने के बाद भारी-भरकम राशि एकमुश्त जमा की गई.

भोपाल डीईओ कार्यालय में घोटाला (ETV Bharat)

जांच समिति में आरोपित ही सदस्य

इस पूरे प्रकरण का सबसे विवादास्पद पहलू तब सामने आया जब जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा जांच के लिए बनाई कमेटी में आरोपित को भी सदस्य बना दिया. दरअसल संयुक्त संचालक के निर्देश पर वित्तीय अभिलेखों और फाइलों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. लेकिन इस समिति के क्रम संख्या 5 पर स्वयं आरोपी सीजे जायसन को सदस्य के रूप में नामांकित कर दिया गया.

जिस कर्मचारी के विरुद्ध खुद डेढ़ करोड़ रुपए के घोटाले की जांच चल रही हो और जिसके कब्जे से अलमारियों और कमरा नंबर 10 में बंद फाइलों का चार्ज छीनने का आदेश जारी हुआ था, उसे ही जांच टीम में बिठा दिया गया.

ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग में शिकायत

जिला शिक्षा विभाग में चल रहे आर्थिक अनियमितता के मामले में अब सामाजिक कार्यकर्ता और खेल विशेषज्ञ नौशाद अली ने सभी प्रामाणिक दस्तावेज एकत्र कर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, लोकायुक्त संगठन, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को विस्तृत शिकायत सौंपी है. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी और स्थानीय जांच समिति के सदस्य खुद आरोपी को बचाने में संलिप्त प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इस पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से समयबद्ध जांच कराई जाए.

सीजे जायसन ने आरोपों को बताया निराधार

इस मामले में सीजे जायसन का कहना है कि नौशाद अली और उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. इस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि सीजे जायसन ने स्वीकार किया कि कुछ बिल पर डीईओ के साइन नहीं थे, क्यों कि वे पूर्व डीईओ के कार्यकाल का मामला था. अब सभी दस्तावेजों में जिला शिक्षा अधिकारी के साइन कराए जा रहे हैं. दो आवास का लाभ लेने के मामले में जायसन का कहना है कि एक घर की हालत जर्जर थी, ऐसे में दूसरा आवास आवंटित कराना पड़ा. वहीं इस मामले में सीजे जायसन को कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले सयुंक्त संचालक अरविंद चौरघड़े से पक्ष लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने इस मामले में कोई जबाव नहीं दिया.