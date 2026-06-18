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मनुआभान टेकरी रेप-मर्डर केस में 7 साल बाद फैसला, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

भोपाल चर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपियों को सुनाई उम्रकैद, मामले में 7 साल बाद आया फैसला.

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मनुआभान टेकरी रेप-मर्डर केस में 7 साल बाद फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल के बहुचर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने दोनों आरोपियों अविनाश साहू और जस्टिन राज को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह मामला 30 अप्रैल 2019 का है. करीब 7 सात साल बाद ये फैसला आया है.

2019 में मनुआभान टेकरी पर दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

भोपाल के मनुआभान टेकरी पर 30 अप्रैल 2019 को आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा अपनी 16 वर्षीय बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी. आरोप है कि वहां अविनाश साहू और जस्टिन राज ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने के उद्देश्य से पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद आरोपियों ने शव को करीब 100 फीट गहरी खाईनुमा गुफा में छिपा दिया.

बुआ और उसके दोस्त के साथ गई नाबालिग

घटना के बाद आरोपियों ने छात्रा की तलाश का दिखावा किया और घर लौट गए. छात्रा के लापता होने की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की. रात करीब 8:30 बजे कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छात्रा अपनी बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ टेकरी पर गई थी.

आरोपियों ने कुबूला था जुर्म

पूछताछ में अविनाश लगातार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरी वारदात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों के बीच करीब 100 फीट नीचे से छात्रा का शव बरामद किया, जिसका सिर बुरी तरह कुचला गया था. कोहेफिजा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

CBI ने आरोपियों को दी थी क्लीनचिट

विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा, पंचनामा, मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट सहित अन्य वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. इस मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी. सीबीआई ने बाद में अपनी जांच में आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए पुलिस की डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाए और न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. इस मामले मे सरकारी अभियोजन दिव्या शुक्ला ने पैरवी की थी.

कोर्ट ने सुनाई सजा

हालांकि, न्यायालय ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और स्पष्टीकरण मांगा था. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई. यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है.

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