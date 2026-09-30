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दिन में दर्जी, रात में हाईवे का शिकारी! आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

भोपाल: दिन में दर्जी की दुकान चलाना यानि लोगों के कपड़े सिलना और सामान्य जिंदगी जीना लेकिन रात होते ही वही शख्स हाईवे पर निकलता और ट्रक ड्राइवरों-क्लीनरों को अपना निशाना बनाता था. यह कहानी है मध्य प्रदेश के चर्चित सीरियल किलर आदेश खामरा की. करीब 8 से 9 साल तक ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों को निशाना बनाने के आरोपों से देशभर में चर्चित रहे आदेश खामरा के मामले में भोपाल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला की अदालत ने आदेश खामरा और उसके साथी जयकरण प्रजापति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को नूर खान और राजेश कुमार की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया.

सरकारी अभियोजक डॉ राम खत्री ने अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष का मामला रखा. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, "अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों आदेश खामरा और उसके साथी जयकरण प्रजापति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है."

आदेश खामरा एक ऐसा खौफनाक नाम है, जिसने अपनी दोहरी जिंदगी जी कर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया. आदेश खामरा का नाम पुलिस जांच में करीब 34 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्या से जोड़ा गया था, हालांकि भोपाल जिला कोर्ट ने दो हत्याओ के मामले में उसे दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

साल 2018 में अयोध्या नगर सीएसपी रहे और वर्तमान मे जहांगीराबाद एसीपी बिट्टू शर्मा ने इस पूरे मामले की जांच की थी. उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को सलाखों के पीछे भेजा था. एसीपी बिट्टू शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "अदालत का ये ऐतिहासिक फैसला है. आदेश खामरा ने 34 हत्याओं को अंजाम दिया था लेकिन पुलिस को 2 शव मिले थे, जिसकी वजह से उसे दोहरे हत्याकांड सहित लूट चोरी के मामले में सजा हुई है."

8 साल बाद आया फैसला

सरकारी अभियोजक डॉ राम खत्री के मुताबिक, "इस मामले की जांच वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, उसमें करीब 8 साल बाद 30 सितंबर 2026 को अदालत का फैसला आया. बिहार से ट्रक की बरामदगी, दस्तावेजी साक्ष्य, पुलिस विवेचना और डीएनए परीक्षण जैसे साक्ष्य मामले में महत्वपूर्ण रहे. इस मामले में अदालत ने नूर खान और राजेश कुमार की हत्या के आरोपों को साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध माना है."

दिन में दर्जी, रात में हाईवे का शिकारी!

सरकारी अभियोजक डॉ राम खत्री के मुताबिक, "आदेश खामरा की कहानी का सबसे खौफनाक पहलू उसकी कथित दोहरी जिंदगी थी. मंडीदीप में उसकी छोटी सी दर्जी की दुकान थी और दिन में कपड़े सिलना ही उसका काम था. दूसरी तरफ पुलिस जांच में सामने आया कथित अपराध का नेटवर्क. पुलिस के मुताबिक रात में वह अपने साथियों के साथ हाईवे पर निकलता और ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता था. इसी दोहरी जिंदगी के कारण लंबे समय तक उसके आसपास रहने वाले लोगों को उसके कथित आपराधिक नेटवर्क की भनक नहीं लगी."

हाईवे पर ट्रक वालों से दोस्ती फिर मौत

सरकारी अभियोजक डॉ राम खत्री ने बताया, "आदेश खामरा और उसके साथी हाईवे किनारे ढाबों पर ट्रक ड्राइवरों से संपर्क करते थे. बातचीत और दोस्ती के जरिए उन्हें अपने विश्वास में लेने की कोशिश की जाती थी. जांच में आरोप लगा कि कई मामलों में ड्राइवरों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया जाता था. इसके बाद ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया जाता था. ट्रक में लदा माल बेचा जाता था और ट्रक के नंबर बदले जाते और फिर ट्रक को दूसरे राज्यों में खपा दिया जाता था. यानि एक ही वारदात में हत्या, लूट और चोरी के वाहन को ठिकाने लगाने का पूरा नेटवर्क था."

सरकारी अभियोजक डॉ राम खत्री के मुताबिक, "आरोपियों का अगला काम होता था शवों को ठिकाने लगाना. इसके लिए जंगल, नदी, पुल के नीचे या ऐसे सुनसान इलाकों को चुना जाता था, जहां शव आसानी से न मिल सकें. इस मामले में भी नूर खान और राजेश कुमार के शव बेहद खराब और सड़ी हुई अवस्था में बरामद हुए थे.शवों की पहचान तक मुश्किल थी. पुलिस ने डीएनए परीक्षण कराया और इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के जरिए दोनों मृतकों की पहचान हुई थी."

2018 में खुलने लगी हाईवे हत्याओं की गुत्थी

साल 2018 में ट्रक चोरी और ड्राइवरों की गुमशुदगी से जुड़े मामलों की जांच के दौरान पुलिस की पड़ताल आदेश खामरा और उसके साथियों तक पहुंची. एक मामले में संत शरण सिंह का ट्रक चोरी हुआ था. भोपाल के अशोका गार्डन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. पुलिस जांच के दौरान ट्रक के बिहार में पहुंचने और बेचे जाने की जानकारी सामने आई. पुलिस ने बिहार से ट्रक बरामद किया. जांच में ट्रक की पहचान संत शरण सिंह के ट्रक के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस जांच की कड़ियां आरोपियों तक पहुंचती गईं और ट्रक लूट तथा ड्राइवरों की हत्या के मामलों की परतें खुलती गईं.

बिहार तक फैला था ट्रकों को खपाने का नेटवर्क

अभियोजक डॉ राम खत्री के मुताबिक, "आरोपियों द्वारा लूटे गए ट्रकों को मध्य प्रदेश से बाहर ले जाकर बिहार सहित दूसरे राज्यों में बेचने की बात जांच में सामने आई थी. ट्रकों की पहचान छिपाने के लिए नंबर बदलने और चोरी के वाहनों को दूसरे स्थानों पर बेचने की बात भी जांच में सामने आई थी."