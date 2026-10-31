ETV Bharat / state

भोपाल में नेशनल हेराल्ड की बेशकीमती जमीन पर कोर्ट का बड़ा फैसला, मालिकाना हक अधर में

नेशनल हेराल्ड की बेशकीमती जमीन पर कोर्ट का बड़ा फैसला ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल के एमपी नगर स्थित प्रेस कांप्लेक्स में नेशनल हेराल्ड की जमीन को लेकर भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) को करारा झटका लगा है. भोपाल जिला अदालत ने बीडीए के दावे को खारिज कर दिया है. बीडीए ने बेदखली के लिए केस लगाया था. प्रेस कॉम्प्लेक्स में 1981 में ये 1.14 एकड़ जमीन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आवंटित हुई थी. बीडीए ने जमीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

बीडीए ने दायर किया था बेदखली का केस