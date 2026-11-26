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लैपटॉप की जगह भेजा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उपभोक्ता फोरम ने डिलीवरी कंपनी पर ठोका जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने डिलीवरी कंपनी पर ठोका जुर्माना ( Getty Image )

भोपाल: ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन खरीदी के मामले में ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक नामी ई-कॉमर्स कंपनी को न केवल ग्राहक की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि 30 हजार रुपये का हर्जाना भरने के निर्देश भी दिए हैं. आयोग ने साफ कर दिया है कि डिलीवरी के वक्त ओटीपी साझा होने का मतलब सही सामान मिलना नहीं होता है.

सीलबंद पैकेट में मिला इलेक्ट्रॉनिक कचरा