लैपटॉप की जगह भेजा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उपभोक्ता फोरम ने डिलीवरी कंपनी पर ठोका जुर्माना
भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, फेमस ई-कॉमर्स कंपनी युवक को राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:17 PM IST
भोपाल: ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन खरीदी के मामले में ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक नामी ई-कॉमर्स कंपनी को न केवल ग्राहक की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि 30 हजार रुपये का हर्जाना भरने के निर्देश भी दिए हैं. आयोग ने साफ कर दिया है कि डिलीवरी के वक्त ओटीपी साझा होने का मतलब सही सामान मिलना नहीं होता है.
सीलबंद पैकेट में मिला इलेक्ट्रॉनिक कचरा
अधिवक्ता सरिता राजानी ने बताया "पूरा मामला भोपाल निवासी रौनक बरोज से जुड़ा है, जिन्होंने साल 2023 में फेमस ई-कॉमर्स कंपनी के जरिए सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 मॉडल का लैपटॉप मंगाया था. उस समय लैपटॉप को 1.29 लाख में आर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के पांच दिन बाद जब सीलबंद पैकेट खोला गया, तो उसमें लैपटॉप के बजाय इलेक्ट्रानिक कचरा निकला. ग्राहक ने इसकी तुरंत कंपनी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई और जल्द समाधान की मांग की, लेकिन न तो उन्हें सही सामान मिल सका और न ही उनकी रकम वापस हुई. इसके बाद न्याय के लिए रौनक ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.
ओटीपी की आड़ में जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कंपनी
सुनवाई के दौरान ई-कामर्स कंपनी ने यह दलील दी कि उसका प्लेटफॉर्म केवल ऑनलाइन खरीद-बिक्री का माध्यम है और लैपटॉप किसी अन्य विक्रेता ने बेचा था. कंपनी ने यह भी तर्क रखा कि डिलीवरी ओटीपी के जरिए पूरी हुई थी, इसलिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला और सदस्य डॉ. संजीव सिंह की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया. आयोग ने स्पष्ट किया कि ओटीपी से केवल डिलीवरी की पुष्टि होती है, सही उत्पाद की आपूर्ति की नहीं.
ब्याज और हर्जाने के साथ 45 दिन में भुगतान का आदेश
आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को लैपटॉप की राशि 1.29 लाख पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मुकदमे के खर्च के लिए 5 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है. आयोग ने यह पूरी राशि 45 दिन के भीतर उपभोक्ता को अदा करने को कहा है.
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ऑनलाइन खरीदारी में ऐसे रहें सावधान
उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता सरिता राजानी के अनुसार "ऑनलाइन सामान मंगवाते समय पैकेट खोलने की प्रक्रिया का वीडियो जरूर बनाना चाहिए. वहीं गलत या खराब सामान मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और ई-मेल, रसीद व कंपनी से हुई बातचीत का पूरा रिकार्ड सुरक्षित रखें, ताकि उपभोक्ता आयोग में मजबूत साक्ष्य पेश किया जा सके."