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पति खो चुकी पत्नी को शराबी कह कर पल्ला झाड़ रही थी बीमा कंपनी, कोर्ट ने सिखाया सबक

भोपाल में बीमा कंपनी पत्नी को नहीं दे रही थी पति की मौत के बाद क्लेम , जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रति वर्ष 7 प्रतिशत ब्याज के साथ क्लेम का दिया आदेश.

BHOPAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
बीमा कंपनी पत्नी को नहीं दे रही थी पति की मौत के बाद क्लेम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 5:43 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 5:56 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में सड़क हादसे के दौरान पति को खो चुकी पत्नि को परेशान करना एक निजी इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया. बता दें कि मृतक को शराबी बताकर क्लेम खारिज करने वाली हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को जिला उपभोक्ता आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है. आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी माना है और कंपनी को फटकार लगाते हुए न सिर्फ क्लेम राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया, बल्कि मानसिक प्रताड़ना के लिए हर्जाना भी लगाया है.

साल 2021 में हुई थी पति की मृत्यु

दरअसल, भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में रहने वाले विनय कुमार की साल 2021 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. लेकिन विनय कुमार ने अपनी पत्नी और परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए साल 2019 में एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी. पति की मौत के बाद जब पत्नी ने दो लाख रुपये के इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवेदन किया, तो बीमा कंपनी ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उसके मृत पति के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए.

Bhopal District Consumer Commission
बीमा कंपनी को कोर्ट ने सिखाया सबक (ETV Bharat)

झूठे तर्कों की आड़ में क्लेम हड़पने की कोशिश

इंश्योरेंस कंपनी ने मृत उपभोक्ता की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री का हवाला देते हुए दावा किया कि वह शराब पीने का आदी था. कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष यह कुतर्क रखा कि चूंकि उपभोक्ता शराबी था, इसलिए पूरी संभावना है कि दुर्घटना के समय भी वह नशे की हालत में रहा होगा. कंपनी ने इसे पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन और अपवाद की श्रेणी में डालते हुए पीड़ित विधवा का क्लेम पूरी तरह से खारिज कर दिया.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली कंपनी की पोल

जब मामला जिला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा, तो न्यायधीशों ने सबूतों की बारीकी से जांच की. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्यों ने बीमा कंपनी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया. वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साफ हो गया कि उपभोक्ता की मृत्यु का कारण शराब का सेवन नहीं था. मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के दौरान शरीर में लगीं गंभीर और जानलेवा चोटों के कारण ही उपभोक्ता की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी.

7 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा क्लेम

इस मामले में सच्चाई सामने आने के बाद उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के रवैये की कड़ी निंदा की. आयोग ने फैसला सुनाते हुए हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह पीड़िता को बीमा क्लेम की पूरी राशि 7 फीसदी सालाना ब्याज की दर से भुगतान करे. इसके साथ ही एक बेसहारा महिला को कानूनी चक्करों में उलझाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के हर्जाने के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश जारी किया गया है.

Last Updated : July 1, 2026 at 5:56 PM IST

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