टाइफाइड को सामान्य बीमारी बता क्लेम किया खारिज, अब बीमा कंपनी को देना होगा ब्याज सहित मुआवजा

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा कि टाइफाइड जैसी बीमारी को सामान्य बताकर अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता से इनकार करना गलत.

Bhopal District Consumer Commission
भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat)
Published : January 29, 2026 at 5:18 PM IST

भोपाल: राजधानी में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बीमाधारकों के साथ मनमानी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आयोग ने टाइफाइड को सामान्य बीमारी बताकर क्लेम खारिज करने वाली बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है. साथ ही तय समयसीमा में बीमा कंपनी को क्लेम राशि और इसके ब्याज सहित मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

आयोग ने माना, टाइफाइड को सामान्य बताना गलत

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच क्रमांक-1 ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा कि टाइफाइड जैसी बीमारी को सामान्य बताकर अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता से इनकार करना गलत है. लापरवाही की स्थिति में यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है. ऐसे में बीमा कंपनी का यह तर्क अस्वीकार्य है.

12 साल के बच्चे को हुआ था टाइफाइड

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला ने बताया कि यह मामला गोविंदपुरा क्षेत्र निवासी निहारिका सिंह से जुड़ा है. उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जो जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक मान्य थी. बीमा लेने के लगभग एक माह बाद उनके 12 साल बेटे की तबीयत बिगड़ गई. जांच में उसे टाइफाइड होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. जहां करीब 10 दिन तक बच्चे का इलाज चला, इस पर कुल 57 हजार रुपये का खर्च आया.

बीमा ने यह तर्क देकर खारिज किया क्लेम

उपभोक्ता आयोग में अधिवक्ता सविता राजानी ने बताया कि इलाज के बाद निहारिका सिंह ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया. हालांकि बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि टाइफाइड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं होता. इस निर्णय से असंतुष्ट होकर निहारिका सिंह ने अप्रैल 2024 में जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया.

क्लेम राशि के अलावा मिलेंगे अतिरिक्त 50 हजार

इस मामले में सुनवाई के दौरान आयोग ने बीमा कंपनी के रवैये को सेवा में कमी करार दिया. आयोग ने माना कि चिकित्सक की सलाह पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के सभी दस्तावेज मौजूद थे. ऐसे में क्लेम निरस्त करना अनुचित है. आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम की पूरी राशि ब्याज सहित देने, मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में कुल मिलाकर लगभग 50 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के आदेश दिए.

BHOPAL NEWS
WRONG TO CALL TYPHOID COMMON
CONSUMER COMMISSION CHAIRMAN YOGESH
BHOPAL DISTRICT CONSUMER COMMISSION

