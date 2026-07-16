भोपाल जिला बार एसोसिएशन चुनाव में बंपर वोटिंग, 89 प्रत्याशी मैदान में, रिजल्ट कल
भोपाल जिला अदालत में बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 ऑब्जर्वर तैनात रहे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:40 PM IST
भोपाल : भोपाल जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. जिला न्यायालय परिसर में दिनभर गहमागहमी रही. करीब 6 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं वाले इस चुनाव में 89 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए मैदान में हैं. मतदान गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ. अधिवक्ताओं ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अब सभी की नजरें कल शुक्रवार को होने वाले मतगणना पर हैं. कल ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.
वोटिंग के लिए 160 बूथ बनाए
भोपाल जिला बार एसोसिएशन चुनाव की वोटिंग के लिए जिला अदालत परिसर में 160 बूथ बनाये गए. मतदान के दौरान जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा. चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रत्याशी या मतदाता की ओर से किसी प्रकार की शिकायत या विवाद सामने नहीं आया. चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन न्यायिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) नियुक्त किया. चुनाव पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतदान हुआ.
9 महिला प्रत्याशी भी मैदान में
मुख्य चुनाव अधिकारी वासु वासवानी ने बताया "मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ. जिला प्रशासन और न्यायालय प्रशासन के सहयोग से मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली. मतदान समाप्त होने तक बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मध्य प्रदेश मे पहली बार स्कैनर मशीन से गणना होगी. इस बार 9 महिला प्रतियाशी भी चुनाव मैदान मे है."
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40 अधिवक्ताओं ने टेंडर वोट डाले
सहायक चुनाव अधिकारी कमल ने बताया "मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्देशन में बड़ी संख्या में चुनाव अधिकारियों की टीम ने मतदान प्रक्रिया का संचालन किया. मतदाताओं की सुविधा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं. चुनाव के दौरान 40 अधिवक्ताओं ने टेंडर वोट भी डाले. यह प्रक्रिया जिला बार एसोसिएशन के सभागार में निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी कराई गई. दिनभर मतदान केंद्रों पर अधिवक्ताओं की आवाजाही बनी रही. बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई."