लोक शिक्षण संचालनालय में रात तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा, जमकर हुई धक्का-मुक्की, चेंबर बना अखाड़ा
वर्ग-3 शिक्षक भर्ती की कटआफ तारीख को लेकर बवाल, डीपीआई में अभ्यर्थियों के समर्थन उतरे छात्र नेता, चमकर हुई झूमझटकी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 8:23 AM IST
भोपाल : राजधानी में लोक शिक्षण संचालनालय यानि डीपीआई परिसर में वर्ग-3 शिक्षक भर्ती की कटआफ तारीख को लेकर जारी आंदोलन ने गुरुवार को अचानक उग्र रूप ले लिया. यहां अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं और निर्दलीय छात्र नेताओं के बीच तनातनी और धक्का-मुक्की हुई. इसके बाद परिसर में हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया. अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है और इसके विरोध में 21 अगस्त को प्रदेश भर के स्कूल तथा शिक्षा कार्यालयों में सांकेतिक तालाबंदी व कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है.
कटऑफ विवाद और DPI में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
प्राथमिक शिक्षक परीक्षा-2025 वर्ग-3 के लगभग 900 चयनित अभ्यर्थी पिछले 17 दिनों से अपनी मांगों को लेकर डीपीआई के सामने धरने पर बैठे हैं. अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि डीएड पात्रता की दस्तावेज मान्यता तिथि को 25 अगस्त 2025 से बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 किया जाए. इससे इस समयावधि में डीएड पूरा करने वाले छात्रों को भी नियुक्ति मिल सकेगी. गुरुवार दोपहर जब निर्दलीय छात्र नेता अमन सिंह चौहान और करीब 25-30 एबीवीपी कार्यकर्ता परिसर पहुंचे, तो श्रेय लेने की होड़ में दोनों गुट आपस में भिड़ गए. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कक्ष के नजदीक पहुंचकर भी प्रदर्शन किया.
अधिकारियों से अभद्रता के बाद लामबंद हुए कर्मचारी संगठन
इस घटनाक्रम के दौरान प्रदर्शनकारी आयुक्त अभिषेक सिंह के चेंबर तक पहुंच गए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त अभिषेक सिंह से भी झूम झटकी की. कर्मचारियों से भी अभद्रता किए जाने की बात सामने आई हैं. इसके विरोध में कर्मचारी और शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं. राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, लघु वेतन कर्मचारी संघ के महेंद्र शर्मा, और राज्य कर्मचारी संघ के जितेंद्र सिंह सहित कई नेताओं ने इस अभद्रता व हिंसा की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, '' हमने सुरक्षा की मांग उठाते हुए शुक्रवार को प्रदेश के सभी बीईओ, डीईओ, जेडी कार्यालयों और स्कूलों को बंद रखने की अपील की है.''
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मौके पर पुलिस बल तैनात, सुरक्षा बढ़ाने की मांग
रात में हंगामे की सूचना मिलते ही कलेक्टर, डीसीपी और एसीपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मुख्य गेट पर ताला लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि बाद में दोनों पक्षों में आपसी समझौते की बात कही गई और फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे माहौल से दफ्तरों में असुरक्षा का माहौल बनता है. उन्होंने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है.