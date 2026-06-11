ETV Bharat / state

भोपाल से 4 राज्यों का सफर आसान, 25 स्टेशनों को कवर कर दौड़ेगी जयपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस

यात्रियों के लिए खुशखबरी, चार राज्यों से होकर गुजरेगी जयपुर-हैदराबाद ट्रेन, 25 स्टेशनों पर होगा हाल्ट. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

JAIPUR HYDERABAD TRAIN
रेगुलर हुई जयपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल भारतीय रेलवे ने हैदराबाद-जयपुर स्पेशल ट्रेन को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में संचालित करने का फैसला किया है. अब यह ट्रेन 17079/17080 नंबर के साथ हर सप्ताह चलेगी. इससे भोपाल, इटारसी और संत हिरदाराम नगर सहित मध्य प्रदेश के यात्रियों को जयपुर, हैदराबाद और कई प्रमुख शहरों के लिए बेहतर और भरोसेमंद रेल परिवहन की सुविधा मिलेगी.

इन चार राज्यों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
रेलवे के इस फैसले से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के यात्रियों को फायदा होगा. यह साप्ताहिक ट्रेन 25 प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी. भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और संत हिरदाराम नगर स्टेशन भी इसके महत्वपूर्ण ठहराव में शामिल हैं. वहीं नियमित संचालन से यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने और अग्रिम आरक्षण कराने में सुविधा होगी.

BHOPAL DIRECT RAIL CONNECTIVITY
4 राज्यों से होकर गुजरेगी ट्रेन (Getty Image)

25 स्टेशनों से होकर गुजरेगी जयपुर-हैदराबाद
भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि, ''जयपुर से चलने वाली यह ट्रेन फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, बिजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, खंडवा, अकोला, वाशिम, हिंगोली डेक्कन, बसमत, पूर्णा, नांदेड़, निज़ामाबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद सहित 25 स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इससे कई शहरों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी.''

Jaipur Hyderabad train
भोपाल से जयपुर-हैदराबाद की राह होगी आसान (ETV Bharat)

व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार, नियमित ट्रेन सेवा शुरू होने से व्यापारियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं जयपुर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के बीच सीधी यात्रा से समय और खर्च दोनों की बचत होगी. इस ट्रेन में एसी सेकंड, एसी थर्ड, स्लीपर और सामान्य श्रेणी सहित कुल 22 एलएचबी कोच लगाए गए हैं.

यह रहेगा ट्रेन का शेड्यूल
गाड़ी संख्या 17079 हैदराबाद-जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार को हैदराबाद से रवाना होगी और रविवार सुबह 5.25 बजे जयपुर पहुंचेगी. वहीं गाड़ी संख्या 17080 जयपुर-हैदराबाद एक्सप्रेस 26 जुलाई से हर रविवार को जयपुर से चलेगी और मंगलवार सुबह 5 बजे हैदराबाद पहुंचेगी. रेलवे के इस फैसले से भोपाल सहित चार राज्यों के लाखों यात्रियों को स्थायी और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिलेगा.

TAGGED:

PASSENGERS BENEFIT REGULAR TRAVEL
JAIPUR HYDERABAD TRAIN ROUTE
BHOPAL DIRECT RAIL CONNECTIVITY
HYDERABAD JAIPUR WEEKLY EXPRESS
JAIPUR HYDERABAD TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.