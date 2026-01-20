ETV Bharat / state

ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने के खिलाफ दिग्विजय सिंह, मोहन यादव को पत्र लिख जताई आपत्ति

भोपाल में नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर एक बार फिर सियासत तेज, पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा पत्र.

BHOPAL NAWAB NAME CONTROVERSY
ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:55 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी संस्थाओं के नाम बदलने के प्रस्ताव पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. अब इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी सामने आए हैं. नगर निगम भोपाल द्वारा बीते 24 जुलाई 2025 को परिषद की बैठक में शहर की ऐतिहासिक संस्थाओं के नाम बदलने के खिलाफ मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिख चुकी है.

प्रस्ताव निरस्त करने की मांग

दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखे पत्र में बताया कि इस मामले में उन्हें पत्र लिखकर एडवोकेट नावेद हाशमी ने आपत्ति दर्ज कराई थी. 24 जुलाई 2025 को भोपाल नगर निगम द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 5 का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है. इस पत्र में पूर्व सीएम ने नवाब हमीदुल्ला खां को सच्चा देशभक्त बताते हुए हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल जैसी ऐतिहासिक संस्थानों के नाम बदलने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने की मांग की है.

BHOPAL HAMIDIA HOSPITAL AND COLLEGE RENAME CONTROVERSY
दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र (ETV Bharat)

नगर निगम अध्यक्ष बता चुके गद्दार

बीते 24 जुलाई 2025 को आयोजित परिषद बैठक में भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ था. इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने नाम परिवर्तन का विरोध जताते हुए हंगामा भी किया था. तब नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी पर बैठे हुए कहा था कि भोपाल का नवाब गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा. इसके बाद कांग्रेस पार्षदों के विरोध के कारण परिषद को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था.

नवाब के कारण 2 साल देरी से मिली आजादी

नगर निगम अध्यक्ष बीते 2 सालों से हमीदिया अस्पताल, सड़क और कॉलेज का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर प्रस्ताव भी परिषद में पास हो गया है. किशन सूर्यवंशी ने बताया कि "अब यह प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है. जल्द ही स्वीकृत मिलने की संभावना है. नवाब हमीदुल्ला देशद्रोही हैं. उनके कारण ही भोपाल साल 1947 की बजाय 1949 में आजाद हुआ. ऐसे व्यक्ति के नाम पर शहर में स्कूल, अस्पताल और सड़कों के नाम नहीं होने चाहिए."

दिग्विजय ने बताया आजादी में योगदान देने वाला

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि नवाब हमीदुल्ला खां केवल भोपाल रियासत के शासक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई. उनके नाम से जुड़ी संस्थाएं भोपाल के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत पहचान हैं, जिन्हें बदला जाना देशभक्तों के योगदान को कमतर आंकने जैसा है. दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि इस तरह के निर्णय न तो तार्किक हैं और न ही ऐतिहासिक रूप से उचित. ऐसे फैसले प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाते हैं.

मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से आग्रह किया कि वे भोपाल की ऐतिहासिक पहचान की रक्षा के लिए नगर निगम के इस विवादास्पद प्रस्ताव को तुरंत निरस्त करने के निर्देश दें. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशील और न्यायोचित निर्णय लेगी.

