UGC पर दिग्विजय सिंह बोले, संसदीय समिति की सिफारिशों को किया गया नजरअंदाज

यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर देश भर में हो रहा प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह बोले संसदीय समिति की सिफारिशों को किया गया नजरअंदाज.

BHOPAL DIGVIJAY SINGH ON UGC
UGC पर दिग्विजय सिंह बोले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 12:57 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 1:21 PM IST

भोपाल: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है. सामान्य वर्ग द्वारा इस रेगुलेशन के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. यूजीसी के इन नियमों को सामान्य वर्ग के खिलाफ बताया जा रहा है. उधर इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यूजीसी ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारशों को नजरअंदाज कर दिया. यदि यूजीसी ने भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा और उदाहरण तय कर दिए होते तो इससे न सिर्फ वंचित वर्ग को सुरक्षा मिलती, बल्कि फर्जी मामलों की आशंका भी कम हो जाती.

क्या लाया गया नया रेगुलेशन

राज्यसभा सासंद दिग्विजय सिंह के मुताबिक फरवरी 2025 में रोहित वेमुला और पायल ताडवी की माताओं की पहल पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार और यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव खत्म करने के लिए इक्विटी रेगुलेशन जारी किया था. दिसंबर 2025 में, शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट को सर्वसम्मति से संदन के पटल पर रखा गया. संसदीय समिति ने इसको लेकर कई सिफारशें की थी. इसमें मुख्य रूप से 5 अहम सुझाव दिए गए.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत ओबीसी वर्ग के छात्रों और अन्य हितधारकों के उत्पीड़न को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए.

विनियमों में विकलांगता को भेदभाव के एक आधार के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए.

इक्विटी कमेटी में 10 सदस्यों में सिर्फ एक महिला सदस्य और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से एक-एक अनिवार्य सदस्य का प्रावधान है. इसको 50 फीसदी आरक्षण के प्रावधान के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए. निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और प्रभावी निर्णय के लिए समिति में आधे से अधिक सदस्य एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के होने चाहिए.

2012 के मसौदे की तरह इसमें भेदभाव के मामलों की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए. इसके बिना यह संस्थान के विवेक पर निर्भर करेगा कि कोई शिकायत सही है झूठी. मसौदे में भेदभाव के कारणों की एक स्पष्ट सूची स्पष्ट रूप से शामिल होनी चाहिए.

हर साल जाति आधारित भेदभाव के मामलों का वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट, संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य संवेदनशीलता कार्यक्रम और सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता और कानूनी सहायता अनिवार्य होनी चाहिए.

यूजीसी ने सिफारशों को किया नजर अंदाज

दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनवरी 2026 में यूजीसी ने अपने अंतिम इक्विटी रेगुलेशन जारी कर दी. इसमें यूजीसी ने इक्विटी कमेटी में एससी-एसटी और ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाने और भेदभाव की विस्तृत परिभाषा तय करने जैसे सिफारशों को स्वीकार नहीं किया. यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन में मौजूद उस प्रावधान को हटा दिया, जिसमें भेदभाव का झूठा मामला दर्ज कराने पर छात्रों को दंडित किए जाने का प्रावधान था. यह प्रावधान यूजीसी ने संसदीय समिति की सिफारशों से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने अपने स्तर पर लिया है.

दो मुद्दों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध

दिग्विजय सिंह ने कहा कि नए नियमों को लेकर सवर्ण वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का विरोध मुख्य रूप से दो मुद्दों पर केन्द्रित है. ड्राफ्ट नियमों में मौजूद उन प्रावधानों को हटाए जाने को लेकर, जिसमें फर्जी जातिगत शिकायतों के मामले में दंड का प्रावधान था. सामान्य वर्ग के छात्रों का मानना ​​है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों और संकाय के विरुद्ध जातिगत पूर्वाग्रह के फर्जी मामले दर्ज किए जा सकते हैं. हालांकि, इस प्रावधान को हटाने का निर्णय यूजीसी द्वारा लिया गया था और इसका संसदीय समिति की रिपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं था.

ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव का शिकार होने वालों में सिर्फ एससी-एसटी और ओबीसी का ही उल्लेख किया गया है. इससे यह मैसेज जाता है कि जातिगत भेदभाव सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं. सामान्य वर्ग के छात्रों को शामिल न करने का निर्णय भी यूजीसी द्वारा ही लिया गया था. समिति की रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले समुदायों की सूची में सामान्य वर्ग को शामिल करने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.

अब समाधान सिर्फ यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर

दिग्जिवय सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर चल रहे विरोध को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी अब यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर है. नियमों को लेकर जो भ्रम फैला है, उसे दूर किए बिना कैंपस का माहौल सामान्य नहीं हो सकता.

